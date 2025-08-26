Đóng

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến

(VTC News) -

Buổi tổng hợp luyện diễn ra với quy mô lớn chưa từng có, với sự tham gia của khoảng 40.000 người, tương đương với buổi lễ chính thức.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới