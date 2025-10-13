Tổng giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh: Đột phá logistics, dẫn dắt kinh tế tuần hoàn

(VTC News) -

Trong bối cảnh thị trường trong nước dần bão hòa và xuất khẩu đối diện nhiều rào cản kỹ thuật, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) đã chọn con đường khó nhưng đầy tiềm năng: Phát huy vai trò “thương mại đầu mối”, vừa kết nối chuỗi cung ứng nội địa, vừa mở rộng xuất khẩu, song song đẩy mạnh chuyển đổi xanh – số, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Để làm rõ thêm vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lâm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc SATRA, về những đột phá chiến lược trong giai đoạn mới.

Ông Lâm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc SATRA.

- Thưa ông, ông có thể chia sẻ vai trò của chiến lược “thương mại đầu mối” trong định hướng phát triển của SATRA hiện nay?

Xây dựng chiến lược phát triển đúng hướng, phù hợp với nội lực và thích ứng với thay đổi trong nước, quốc tế luôn là điều SATRA chú trọng suốt 30 năm hình thành và phát triển.

Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ là phục vụ tốt nhất người tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội, mà còn là cánh tay đắc lực góp phần quảng bá và nâng cao vị thế hàng Việt trên thế giới. Theo đó, chiến lược ‘thương mại đầu mối’ đóng vai trò trụ cột.

Với chiến lược này, chúng tôi sẽ phát huy các thế mạnh vốn có, thúc đẩy kết nối ba trục chính: Nhà sản xuất, nông dân với nguồn nông sản dồi dào; Hệ thống phân phối hiện đại lên tới trên 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods và 4 siêu thị tự chọn Satramart; và Thị trường xuất khẩu mà SATRA đã có kinh nghiệm chinh phục.

Chiến lược này cho phép SATRA vừa là “bệ đỡ” cho doanh nghiệp sản xuất, vừa là đầu mối thương mại kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối toàn cầu, giúp hàng Việt có cơ hội mở rộng xuất khẩu nhưng vẫn giữ vững thị phần nội địa.

Logistics giờ là xương sống của chuỗi cung ứng hiện đại.

- SATRA đã chuẩn bị ra sao để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe?

Theo tôi, đây là câu chuyện sống còn. Sản phẩm của SATRA phải được chuẩn hóa ngay từ vùng nguyên liệu (quy trình nuôi trồng, tưới tiêu) đến kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc.

Chúng tôi đang hợp tác cùng các địa phương như Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, xây dựng vùng cung ứng chuẩn, đảm bảo chuỗi khép kín “từ nông trại đến bàn ăn”. Mục tiêu là vượt qua rào cản kỹ thuật quốc tế, đồng thời nâng mặt bằng chất lượng tiêu dùng trong nước. Đây chính là cam kết kép mà SATRA đặt ra: “Hàng đạt chuẩn xuất khẩu cũng phải là hàng phục vụ người Việt”.

- Bên cạnh chất lượng, thương hiệu cũng là yếu tố quan trọng để hàng Việt tạo chỗ đứng. SATRA có chiến lược gì trong việc nâng tầm thương hiệu Việt?

Điểm mạnh của hàng Việt là nguồn nông sản phong phú, tươi ngon, giá cạnh tranh. Nhưng hạn chế là chưa có thương hiệu mạnh. Do đó, chúng tôi xác định, chất lượng và thương hiệu phải song hành.

Khi đóng vai trò đầu mối, SATRA không chỉ gom hàng đạt chuẩn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong thiết kế bao bì, nhãn mác, tiêu chuẩn quốc tế và câu chuyện thương hiệu. Thông qua các chương trình xúc tiến, chúng tôi đàm phán trực tiếp với hệ thống phân phối lớn để sản phẩm Việt có chỗ đứng rõ ràng, không chỉ dưới dạng gia công.

SATRA đang thực hiện “chuyển đổi Xanh toàn diện” trên nhiều lĩnh vực.

- Một trong những hướng đi mới của SATRA là logistics thông minh. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Logistics giờ không còn là khâu “hậu cần” mà là xương sống của chuỗi cung ứng hiện đại. Khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính – trở thành “siêu đô thị” hơn 6.700 km2 với hơn 13 triệu dân, cơ hội phát triển logistics càng lớn, nhưng đi cùng là thách thức trong điều phối hàng hóa, vận chuyển và quản lý chuỗi cung ứng.

Chúng tôi xác định logistics là bệ đỡ phát triển bền vững. SATRA đang triển khai chiến lược logistics thông minh, tập trung vào ba hướng:

- Phát triển hạ tầng hiện đại và linh hoạt: Kết nối các khu công nghiệp – vùng sản xuất – vùng ven, giúp tối ưu tuyến đường, tiết giảm chi phí, nâng hiệu quả chuỗi cung ứng.

- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý logistics: Từ phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM) đến hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- Chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2025–2030: Hợp tác chiến lược cùng FPT để hiện đại hóa toàn bộ chuỗi phân phối, tạo nền tảng dữ liệu lớn (big data) giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với biến động thị trường.

Đến năm 2030, mục tiêu của SATRA là vận hành toàn diện trên nền tảng số, trở thành “hub logistics xanh – số” kết nối hiệu quả cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

COFIDEC, đơn vị thành viên của SATRA, đã xây dựng vùng cung ứng chuẩn, đảm bảo chuỗi khép kín “từ nông trại đến bàn ăn”.

- Ngoài logistics và số hóa, “kinh tế xanh – tuần hoàn” được xem là xu hướng tất yếu. SATRA tiếp cận vấn đề này như thế nào thưa ông?

Đây không chỉ là xu thế mà là sứ mệnh phát triển lâu dài của SATRA. Chúng tôi đang triển khai “Chuyển đổi xanh toàn diện” trên ba lĩnh vực:

- Xanh trong quản trị: Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong vận hành, logistics và chuỗi cung ứng;

- Xanh trong sản phẩm: Khuyến khích nhà cung cấp sử dụng bao bì sinh học, giảm túi nylon, phát triển hàng hóa xanh – sạch – an toàn;

- Xanh trong cộng đồng: Lan tỏa tư duy phát triển bền vững đến toàn hệ sinh thái, nhân viên và khách hàng.

Đặc biệt, SATRA đã triển khai trạm sạc điện thông minh tại các siêu thị, đồng thời đầu tư nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo cho chuỗi bán lẻ và logistics – từng bước tiến tới mục tiêu Net Zero 2050 của Chính phủ. Không chỉ làm cho nội bộ, chúng tôi còn muốn lan tỏa tinh thần Xanh đến toàn cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các chương trình truyền thông, hợp tác cùng cơ quan báo chí, hiệp hội và địa phương.

Như vậy, có thể nói, ba trụ cột gồm logistics, số hóa và kinh tế xanh đang là ba nền tảng chiến lược phát triển trong giai đoạn 2025–2030 của chúng tôi.

Logistics là xương sống, số hóa là động lực, còn kinh tế xanh – tuần hoàn là đích đến. SATRA sẽ trở thành hub thương mại xanh – số của TP.HCM, nơi hội tụ doanh nghiệp Việt, chuẩn hóa hàng hóa, kết nối trực tiếp với đối tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế hàng Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

- Mục tiêu cụ thể mà SATRA đặt ra trong năm 2025 là gì?

Chúng tôi hướng đến tăng trưởng xuất khẩu 15–20%, tập trung vào thủy sản, rau củ quả, thực phẩm chế biến; đồng thời mở rộng thị phần nội địa bằng cách đưa hàng đạt chuẩn xuất khẩu vào hệ thống bán lẻ.

Xa hơn, SATRA sẽ hình thành SATRA HUB – trung tâm thương mại đầu mối kết nối hàng Việt với thị trường quốc tế, là nơi doanh nghiệp trong chuỗi có thể đăng ký, được huấn luyện tiêu chuẩn và kết nối đối tác toàn cầu.

- Xin cảm ơn ông!