Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam trải nghiệm bữa ăn học đường cùng học sinh

(VTC News) -

Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Đa đã giới thiệu nhiều hoạt động nổi bật đang được triển khai theo dự án như áp dụng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức”, mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa” cùng sáng kiến Quầy buffet rau dành cho học sinh.

Ông Koichi Ozaki - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - tại buổi thăm trường Tiểu học Bình Đa ngày 5/5. (Ảnh: A Lộc)

Đặc biệt, lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam đã trực tiếp quan sát hoạt động giáo dục dinh dưỡng trước giờ ăn trưa thông qua áp phích và video minh họa sinh động. Các nội dung này giúp học sinh hiểu hơn về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và đa dạng thực phẩm từ sớm.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam trực tiếp quan sát hoạt động giáo dục dinh dưỡng trước giờ ăn trưa. (Ảnh: T. Hòa)

Ông Koichi Ozaki cũng trực tiếp thưởng thức bữa cơm bán trú cùng học sinh ngay tại căng tin nhà trường. Bữa ăn được xây dựng theo Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế triển khai trên toàn quốc từ năm 2017.

Trường Tiểu học Bình Đa hiện có gần 1.900 học sinh, trong đó khoảng 74% học sinh dùng bữa trưa và nghỉ bán trú tại trường. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đồng Nai, UBND phường Tam Hiệp, cùng sự hỗ trợ của Công ty Ajinomoto Việt Nam, nhà trường đã triển khai Dự án Bữa ăn học đường từ năm 2024.

Ông Koichi Ozaki - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - ăn trưa cùng học sinh. (Ảnh: A Lộc)

Bà Trần Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Đa - cho biết, sau gần 2 năm triển khai, dự án đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Nhà trường đánh giá cao tính khoa học và tiện lợi của phần mềm xây dựng thực đơn, giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho học sinh.

“Các món ăn được thiết kế đa dạng hơn, đặc biệt có nhiều rau củ, từ đó giúp học sinh dần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh”, bà Huyền chia sẻ.

Một điểm nhấn khác trong chuyến thăm là hoạt động trải nghiệm quầy buffet rau tại trường. Đây là sáng kiến nhằm khuyến khích học sinh ăn nhiều rau xanh mà nhà trường đang phối hợp cùng Ajinomoto Việt Nam triển khai. Mô hình này không chỉ giúp tăng lượng rau tiêu thụ ở học sinh mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, ý thức xếp hàng và văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Ông Koichi Ozaki trải nghiệm quầy buffet rau tại trường Tiểu học Bình Đa. (Ảnh: T. Hòa)

Song song với việc cải thiện dinh dưỡng học đường, Trường Tiểu học Bình Đa còn triển khai mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa” với sự đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai, UBND phường Tam Hiệp và Ajinomoto Việt Nam.

Mô hình hướng đến việc xây dựng ý thức phân loại và giảm thiểu rác thải nhựa cho học sinh thông qua các hoạt động thực hành như phân loại rác tái chế tại trường, ngày hội STEM tái chế, ngày nói không với rác thải nhựa…

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam khảo sát mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa”. (Ảnh: T. Hòa)

Trong chuyến tham quan, lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam cũng trực tiếp khảo sát khu vực thu gom rác thải nhựa có thể tái chế và lắng nghe chia sẻ của nhà trường về hiệu quả mô hình trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Bằng việc triển khai Dự án Bữa ăn học đường, sáng kiến thúc đẩy ăn rau cho học sinh, mô hình thu gom rác thải nhựa, Trường Tiểu học Bình Đa không chỉ đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú mà còn “nuôi dưỡng” thói quen ăn uống lành mạnh và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.