Tổng Công tố Tây Ban Nha từ chức sau khi bị kết tội rò rỉ thông tin mật

(VTC News) -

Ngày 24/11, Tổng công tố Tây Ban Nha Alvaro Garcia Ortiz tuyên bố từ chức, sau khi Tòa án Tối cao tuần trước kết luận ông phạm tội rò rỉ thông tin mật trong vụ án liên quan bạn đời của một nhân vật cấp cao thuộc phe đối lập.

Tổng công tố Tây Ban Nha Alvaro Garcia Ortiz đến dự phiên xét xử liên quan cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật trong một vụ án gian lận thuế. (Ảnh: REUTERS/Susana Vera)

Vụ việc được coi là đòn giáng mạnh vào chính phủ liên minh của Thủ tướng Pedro Sanchez, người đã bổ nhiệm ông Garcia Ortiz năm 2022 và nhiều lần khẳng định ông vô tội.

Trong lá thư mà Reuters tiếp cận, ông Garcia Ortiz cho biết quyết định từ chức, trước khi bản án cấm ông giữ chức vụ trong 2 năm có hiệu lực, xuất phát từ “sự tôn trọng sâu sắc” đối với phán quyết tư pháp.

“Dù quyết định của tôi xuất phát trực tiếp từ phán quyết, tôi tin rằng mình đã phục vụ trung thành cho cơ quan mà tôi vinh dự thuộc về, với tinh thần cống hiến cho công vụ, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm với thể chế”, ông viết trong thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Felix Bolaños.

Việc ông từ chức được dự báo từ trước, ngay cả khi Tòa án Tối cao vẫn chưa công bố đầy đủ lập luận cho phán quyết. Ông Garcia Ortiz vẫn có quyền kháng cáo lên Tòa Hiến pháp Tây Ban Nha và cuối cùng là Tòa án Nhân quyền châu Âu tại Strasbourg.

Người phát ngôn chính phủ Pilar Alegria nói với đài truyền hình nhà nước TVE rằng chính phủ “tôn trọng nhưng không đồng ý” với phán quyết, cho rằng việc tòa không thống nhất quan điểm và thông báo phán quyết trước khi công bố lập luận đầy đủ đã tạo ra “sự sửng sốt” trong dư luận.