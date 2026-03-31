Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tổng kết công tác bầu cử

Chiều 31/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng dự có các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại hội nghị này, đại diện của Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử, làm rõ nguyên nhân thành công, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cơ quan tổ chức hữu quan, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ tiếp theo.

Toàn cảnh hội nghị.

"Đặc biệt, hội nghị sẽ nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm; đó sẽ là những đánh giá, định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác bầu cử và hoạt động của Quốc hội, HĐND trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, từ thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần vào thành công của hội nghị.