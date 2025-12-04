Tổng Bí thư: Toàn quân phải luôn kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng

Ngày 4/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thứ 15. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Luôn giữ thế chủ động, xử lý khôn khéo, linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ; nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; nghiên cứu, dự báo đề xuất với Đảng, Nhà nước các đối sách phù hợp về quân sự, quốc phòng.

Trong năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội ban hành nhiều chủ trương, đề án, luật, pháp lệnh về quân sự quốc phòng, đáp ứng kịp thời với cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đặc biệt, quân đội là lực lượng chủ yếu tổ chức thành công các ngày lễ lớn của đất nước trong năm.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chặt chẽ, bài bản, an toàn việc tổ chức lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, góp phần lan toả mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tôn, tự lực, tự cường và hào khí dân tộc.

Trong công tác xây dựng, Đảng bộ quân đội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XII, thực sự "Mẫu mực, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới"...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương phát biểu làm rõ nhiều vấn đề, nội dung quan trọng làm cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết lãnh đạo và các văn bản trình Hội nghị.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Toàn quân có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với một khối lượng công việc lớn để hiện thực hoá các các quyết sách quan trọng; tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong đó cần quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 07 nghị quyết chiến lược; tới đây Đại hội XIV của Đảng sẽ quyết nghị nhiều chủ trương, quyết sách lớn, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước, hiện thực hoá các chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải làm gương, làm mẫu, làm hiệu quả, làm thực chất, thể hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng. Nghiên cứu, đề xuất nội hàm và chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân để phát huy khối đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trọng tâm là tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần phát huy giá trị văn hoá "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh", hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện "Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới", bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc.

Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu, gắn với bảo mật và an toàn thông tin. Triển khai đồng bộ và các giải pháp nâng cao chất lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại.

Đồng thời, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ theo phương thức hiện đại; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khoẻ và điều kiện sinh hoạt, công tác, huấn luyện của bộ đội theo phương châm "thực túc, binh cường"; mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tinh thần Kết luận số 53-KL/TW ngày 28/4/2023 của Bộ Chính trị về hội nhập và triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu

Đặc biệt, coi trọng triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện đại. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả các quy định về công tác cán bộ mà Bộ Chính trị đã ban hành. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương chỉ đạo toàn quân tích cực tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội.

Thời gian tới, để toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hành động theo phương châm 5 Vững, đó là "chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững". Đồng thời, bày tỏ mong mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi khẩu hiệu này, biến 5 vững thành hành động hằng ngày, thành tiêu chí rèn luyện, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.