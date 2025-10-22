Tổng Bí thư Tô Lâm rời Phần Lan, lên đường thăm chính thức Bulgaria

Chiều 22/10 theo giờ địa phương, tối 22/10 theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Phần Lan, lên đường thăm chính thức Bulgaria.

Tiễn đoàn tại sân bay có ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Phần Lan và ông Pekka Juhani Voutilaine, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb. Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, hàng tiêu dùng...

Dịp này, Việt Nam và Phần Lan đã ra Tuyên bố chung về việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Phần Lan lên Đối tác chiến lược, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Với nhiều hoạt động quan trọng chuyến công tác tới Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã thể hiện chiều sâu, tầm nhìn chiến lược và tính toàn diện trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Đặc biệt, đã mở ra giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác với Phần Lan; đem lại nhiều kết quả tích cực vì lợi ích của Nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.