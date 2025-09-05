Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026

Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự buổi lễ.
Chủ tịch nước Lương Cường tới dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng tới dự buổi lễ.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tới dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ.
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8h00 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.
Toàn bộ 52.000 trường học cùng kết nối trực tuyến, mở đầu cho một năm học đầy quyết tâm và thách thức.
Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.
Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD-ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026.