Tổng Bí thư: Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phải là chiến lược lâu dài

Chiều 4/9, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân từ cuối năm 2024 và mới đây nhất Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình vào các lĩnh vực kinh tế.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Được thành lập từ năm 1979, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tiền thân là Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (thành lập năm 1976). Qua quá trình phát triển và thay đổi, hiện nay Viện có 12 đơn vị trực thuộc: 03 đơn vị khối quản lý và 09 đơn vị nghiên cứu - triển khai, tại Hà Nội, Đà Lạt, TP.HCM và Đà Nẵng.

Hiện Viện có 768 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 1 Giáo sư, 15 Phó Giáo sư, 81 Tiến sĩ và trên 350 người có trình độ sau đại học, nhiều chuyên gia được quốc tế công nhận, viện đang quản lý cơ sở hạ tầng nghiên cứu, với hai thiết bị lớn mang tầm quốc gia: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và máy gia tốc chùm tia điện tử tại Hà Nội.

Với vai trò và sứ mệnh quyết tâm trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển hàng đầu Việt Nam và ASEAN về công nghệ hạt nhân, năng lượng nguyên tử hướng tới vị thế quốc tế, thời gian tới Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam xác định sứ mệnh mới sau 50 năm hình thành và phát triển, tập trung vào việc làm chủ công nghệ và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý của viện…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Biểu dương những kết quả nổi bật của viện trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức so với tiêu chuẩn và các Điều ước quốc tế mà chúng ta là thành viên.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thống nhất định hướng xuyên suốt tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn lấy tiến độ hay quy mô, kiên định xây dựng văn hóa an toàn là nền tảng, đồng thời phát triển năng lực nội sinh để làm chủ từng cấu phần then chốt và hợp tác quốc tế theo nguyên tắc đồng thiết kế, đồng chế tạo, đồng vận hành, đồng quản lý.

"Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phải là chiến lược lâu dài, đòi hỏi tầm nhìn xa sự kiên định và cách tiếp cận toàn diện từ thể chế, hạ tầng công nghệ cho đến con người.

Cần phải xác định phát triển năng lượng nguyên tử là mục tiêu chiến lược lâu dài có tầm quan trọng cốt yếu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển năng lượng nguyên tử cũng góp phần nâng cao vị thế, nâng tầm quốc gia xây dựng và phát triển điện hạt nhân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người môi trường của xã hội tuân thủ nghiêm hướng dẫn các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm 9 định hướng lớn để Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cần tập trung thực hiện, trong đó phải hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử phù hợp với tình hình mới, xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ và an toàn hạt nhân nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân ở mức chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt xây dựng năng lực khoa học công nghệ cốt lõi để triển khai điện hạt nhân và các ứng dụng hạt nhân một cách chủ động bền vững, nâng cao năng lực và khả năng điều phối về an toàn bức xạ hạt nhân.

"Tôi đề nghị Viện cần chuyển đổi số và quản trị dữ liệu hoàn toàn, liên thông mạng quan trắc bức xạ môi trường, số hóa các dữ liệu nguồn thiết bị và hoàn thiện mô hình công bố số liệu minh bạch có kiểm soát để tăng cường niềm tin xã hội, ứng dụng công nghệ hình thành bản đồ nguồn phóng xạ, công cụ AI giúp cho đánh giá rủi ro theo từng vùng; phát triển nguồn nhân lực, chất lượng cao, chuẩn mực kỹ thuật triển khai chương trình đào tạo 3 tầng đào tạo chuyển ngành đào tạo chuyên sâu và đào tạo theo công nghệ nhà máy, gắn với thực hành tại lò nghiên cứu tiến tới nội địa hóa tiêu chuẩn đo kiểm chứng nhận đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hạt nhân để đảm bảo kế thừa và phát triển chuyên gia đầu ngành thu hút chuyên gia trong nước và nước ngoài", Tổng Bí thư nêu rõ.