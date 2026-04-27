Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân tại TP.HCM

Sáng 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên công nhân, người dân đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội (NƠXH) Becamex Định Hòa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm công nhân tại TP.HCM.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên công nhân lao động, người dân đang sinh sống tại khu NƠXH Becamex Định Hòa.

Tổ ấm của gia đình anh Trần Chí Nguyên tại khu NƠXH Becamex Định Hòa. (Ảnh: Tâm Trang)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt mục tiêu phát triển ít nhất 199.000 căn hộ NƠXH, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, góp phần ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, nhiều dự án NƠXH đã được triển khai, trong đó có khu NƠXH Becamex Định Hòa. Khu nhà ở gồm 40 block với 3.232 căn hộ, đến nay đã có 725 hộ gia đình công nhân vào sinh sống, từng bước ổn định cuộc sống.

NƠXH Becamex Định Hòa là nơi gắn bó của hàng ngàn công nhân lao động. (Ảnh: Tâm Trang)

Hiện TP.HCM có hơn 2,7 triệu công nhân, viên chức, lao động; trong đó số công nhân trong doanh nghiệp chiếm gần 2,4 triệu người. Tổ chức công đoàn Thành phố đang quản lý gần 2,5 triệu đoàn viên.