Toàn cảnh lễ bế mạc Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta. Thủ tướng nhấn mạnh: Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam.