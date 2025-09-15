Toàn cảnh lễ bế mạc Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Tối 15/9, lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ( xã Đông Anh, Hà Nội). Đây không chỉ là nghi thức kết thúc một sự kiện, mà còn là khoảnh khắc tổng kết, tôn vinh và lan tỏa những giá trị mà triển lãm đã mang lại.
Tham dự lễ bế mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; ông Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương; các vị khách quý đại diện các nước, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo người dân và bạn bè, du khách quốc tế.
Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta. Thủ tướng nhấn mạnh: Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc; trao thưởng, chúc mừng các đơn vị đạt giải "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Triển lãm.
Lãnh đạo Chính phủ trao bằng khen cho đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam.
Một trong các điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Cùng với đó, Lễ bế mạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật, tạo điểm nhấn ấn tượng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân cả nước và bạn bè quốc tế về một kỳ triển lãm thành công rực rỡ, xứng tầm là sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Triển lãm Thành tựu Đất nước diễn ra từ ngày 28/8 -15/9, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và du khách, trở thành sự kiện chính trị – văn hóa quy mô lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
Bình quân mỗi ngày có khoảng 1 triệu lượt người đến tham quan, trải nghiệm, cao điểm có ngày lên tới hơn 1,3 triệu lượt, đặc biệt là vào cuối tuần.