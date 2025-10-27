‘Tổ quốc trong tim’: Lần đầu tiên concert quốc gia được đưa lên màn ảnh thần tốc

(VTC News) -

Chỉ sau hơn một tháng kể từ khi concert Tổ quốc trong tim diễn ra, bộ phim hòa nhạc cùng tên đã xuất hiện tại các rạp trên toàn quốc. Khác với những bộ phim concert thông thường, Tổ quốc trong tim: The Concert Film là tác phẩm đầu tiên lấy tình yêu Tổ quốc làm chủ đề, tái hiện trọn vẹn năng lượng và ký ức của “concert quốc gia” tại Mỹ Đình ngày 10/8.

Trong 120 phút, người xem như được sống lại trong “concert giữa rạp phim” - nơi ánh sáng, âm thanh và cảm xúc cùng cộng hưởng. Những khung hình rực đỏ cờ Tổ quốc, ánh mắt xúc động của nghệ sĩ, khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng hát Quốc ca… tạo nên không gian nghệ thuật vừa hùng tráng, vừa gần gũi.

Ê-kíp chọn cách kể bằng điện ảnh: không chỉ ghi lại sân khấu, mà biến sân khấu ấy thành ký ức tập thể. Góc máy toàn cảnh, cú lia cận hậu trường, ánh sáng chuyển mượt theo nhịp nhạc, tất cả khắc họa tinh thần Việt mạnh mẽ, kỷ luật và sáng tạo. Những hiệu ứng ánh sáng, hoạt cảnh sinh động, hay các góc quay chưa từng thấy trong bản phát trực tiếp đều được thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh rộng.

Phim vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản của đêm nhạc - “sự kiện văn hóa của lòng yêu nước” - đồng thời mở rộng cảm xúc bằng kỹ thuật dựng, ánh sáng và phối âm điện ảnh. Các bản phối quen thuộc như Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, Lên đàng hay Đường chúng ta đi được làm mới, đan xen cùng sáng tác đương đại như Người Việt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tạo nên dòng chảy âm nhạc vừa hào hùng, vừa trẻ trung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc như ở sân Mỹ Đình hôm đó. Khi nghe lại từng ca khúc, đặc biệt là Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi thấy như một lần nữa được hòa chung tinh thần của hàng vạn người - niềm tự hào dân tộc thật mãnh liệt”.

Tổ quốc trong tim: The Concert Film được sản xuất trong thời gian kỷ lục - chỉ hơn một tháng sau concert. Đó là hành trình làm việc cường độ cao, minh chứng cho tinh thần sáng tạo và kỷ luật - đặc trưng của những người làm nghề trong thời đại công nghiệp văn hoá.

Dự án bắt đầu từ trăn trở của Tổng Biên tập Báo Nhân dân - ông Lê Quốc Minh về việc muốn thực hiện đêm nhạc quy mô, đưa những giai điệu hào hùng của nhạc cách mạng đến gần hơn với công chúng, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc giữa thời điểm cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, ê-kíp không đơn thuần biên tập lại nội dung sự kiện, mà “thổi vào đó hơi thở điện ảnh”, để âm nhạc và hình ảnh trở thành những mảnh ký ức sống động.

Những đại cảnh tái hiện khoảnh khắc khán giả phủ kín sắc đỏ rực rỡ của niềm tự hào dân tộc được đan xen cùng các góc quay cận, ghi lại ánh mắt, nụ cười và những giây phút xúc động của những người tham gia, tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, vừa hùng tráng, vừa gần gũi.

Có những giây phút, chính ê kíp cũng nghẹn ngào khi dựng cảnh hàng vạn người hát Quốc ca. Đó là tiếng lòng củaTổ quốc, không cần lời thuyết minh.

Một trong những phân cảnh thú vị là màn ca sĩ Tùng Dương tranh luận với giám đốc âm nhạc về việc nâng tông ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. “Cảnh ấy hoàn toàn tự nhiên, không dàn dựng. Lúc đầu ai cũng có lý của mình, nhưng sau cùng chúng tôi tìm ra điểm chung là: làm sao để bài hát thăng hoa nhất, truyền cảm hứng mạnh nhất”, nam ca sĩ kể.

Ca sĩ Đăng Dương cũng chia sẻ, dù từng hát rất nhiều ca khúc cách mạng, nhưng khi đứng trên sân Mỹ Đình trước 50.000 khán giả, anh vẫn “choáng ngợp vì chưa từng thấy không khí nào đặc biệt đến thế”.

Tốc độ sản xuất thần tốc - từ sân khấu đến phim - không chỉ là kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của nhịp vận hành công nghiệp văn hóa Việt Nam - nhanh nhưng chắc, sáng tạo mà kỷ luật. Từ đó, “vòng đời mới” cho sản phẩm nghệ thuật được hình thành, kéo dài cảm xúc, lan tỏa giá trị tinh thần bằng phương thức tiếp cận hiện đại.

Không chỉ dừng ở hiệu ứng sân khấu, Tổ quốc trong tim: The Concert Film cho thấy hướng đi bền vững của văn hóa Việt - những sản phẩm nghệ thuật vừa có giá trị tinh thần, vừa có sức lan tỏa xã hội.

Một chương trình nếu chỉ dừng lại ở sự hoành tráng hay cảm xúc bề nổi sẽ nhanh chóng trôi qua cùng dư âm của sự kiện. Nhưng khi nó đánh thức được niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với đất nước, thì giá trị ấy vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu - để trở thành ký ức tập thể, thành động lực gắn kết các thế hệ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện Nghiên cứu Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhận định dự án trên được chuẩn bị rất bài bản và có tầm nhìn dài hơi.

Ông Tuấn nói thêm, việc chọn thời điểm ra mắt cũng cho thấy tầm nhìn xa, vừa phù hợp với các sự kiện lớn của đất nước, vừa tạo điểm nhấn cho công nghiệp văn hóa trong nước.

“Ở góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, Tổ quốc trong tim thể hiện rất rõ tính liên ngành. Đó vừa là sự kiện âm nhạc trực tiếp, vừa là sản phẩm điện ảnh – hai lĩnh vực hỗ trợ nhau để tạo nên giá trị gia tăng cả về tinh thần lẫn vật chất. Rất có thể, sau khi chiếu rạp, bộ phim sẽ còn được khai thác trên các nền tảng trực tuyến, mở rộng hơn nữa sức lan tỏa của nó”, ông nói.

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, chỉ sau vài ngày công chiếu, Tổ quốc trong tim: The Concert Film đạt 1,5 tỷ đồng doanh thu, lọt Top 3 phim ăn khách trong ngày và Top 6 phim có doanh thu cao nhất cuối tuần – thành tích hiếm thấy với dòng phim hòa nhạc.

Đây không phải là dự án đặt nặng yếu tố thương mại. Trong khi giá vé trung bình của các phim rạp hiện nay khoảng 100.000 đồng, Tổ quốc trong tim chỉ bán ở mức 65.000 đồng - lựa chọn thể hiện mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, để ai cũng có thể tiếp cận một sản phẩm điện ảnh giàu cảm xúc và giá trị tinh thần.

Toàn bộ lợi nhuận từ bán vé được Ban tổ chức chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng lũ - nghĩa cử đẹp, khẳng định giá trị nhân văn của dự án.

Ông PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, những thành công của bộ phim góp phần định hình lại công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng sâu sắc hơn.

Điều này mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây cũng là con đường để Việt Nam khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ công nghiệp văn hóa - giải trí khu vực và quốc tế.

“Tổ quốc trong tim là biểu hiện sinh động cho sức sống văn hóa Việt Nam hôm nay - sức sống trẻ trung, năng động, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, nhưng vẫn hướng về cội nguồn và những giá trị bền vững của dân tộc. Sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả, đặc biệt là giới trẻ, cho thấy trong mỗi người luôn có nhu cầu được đồng hành cùng đất nước, được khẳng định tình yêu Tổ quốc qua nghệ thuật”, ông Sơn nói thêm.

Với hiệu ứng truyền thông và cảm xúc lan tỏa, concert Tổ quốc trong tim và giờ là phim hoà nhạc cùng tên không chỉ khẳng định sức mạnh của nghệ thuật chính luận hiện đại, mà còn minh chứng cho năng lực sáng tạo của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Khi những khán giả trẻ hát vang Quốc ca trong rạp chiếu, người ta hiểu rằng lòng yêu nước hôm nay không còn được thể hiện bằng khẩu hiệu, mà bằng cảm xúc và sáng tạo. Chính từ những giai điệu ấy, Tổ quốc trong tim đã khơi dậy niềm tin rằng điện ảnh và âm nhạc Việt hoàn toàn có thể song hành, để kể những câu chuyện của dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi mà đầy tự hào.