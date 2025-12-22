+
++
Podcast: Việt Nam đang vững bước vào kỷ nguyên mới
(VTC News) -
Với việc đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án trọng điểm, Việt Nam đã đặt những bước chân vững chắc vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Podcast: Việt Nam đang vững bước vào kỷ nguyên mới
21:05 22/12/2025
VTC NEWS TV
Xác định nhóm học sinh hành hung người đàn ông say rượu trong đêm ở Huế
20:54 22/12/2025
An ninh hình sự
Thông tin mới nhất vụ cháy kho chứa bông sợi tại Quảng Ninh
20:49 22/12/2025
Phòng chống cháy nổ
Triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp tại TP.HCM
20:41 22/12/2025
Bản tin 113
Tiểu thương chợ Nhớn kiến nghị sớm cải tạo chợ sau hơn 3 năm đóng cửa
20:28 22/12/2025
Tin nóng
Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc đàm phán giữa Washington và Moskva có đột phá
20:23 22/12/2025
Thời sự quốc tế
Thủ tướng: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc phải lan tỏa khát vọng cống hiến
20:00 22/12/2025
Tin nóng
7 ô tô đâm liên hoàn, 3 người thương vong
19:01 22/12/2025
Tin nóng
Cô dâu Nhật và cuộc hôn nhân ảo với chú rể AI gây tranh cãi
18:58 22/12/2025
AI
Bắt nữ quái cầm đầu vụ xuất khống hóa đơn 90 tỷ đồng ở Đà Nẵng
18:51 22/12/2025
Bản tin 113
Kỳ lạ mô hình nhà ở xã hội 'sống' trên tuyến metro của đại gia 'Đường bia'
18:43 22/12/2025
VTC NEWS TV
Thái Lan nhất trí tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Campuchia
18:43 22/12/2025
Thời sự quốc tế
3 chị em vô địch SEA Games chịu nỗi đau mất cha, Trưởng đoàn Việt Nam chia buồn
18:28 22/12/2025
Hậu trường
TP.HCM triệt phá đường dây 'phù phép' thịt heo thành thịt bò, bán 600kg mỗi ngày
18:14 22/12/2025
Bản tin 113
Chưa được xóa án tích, 2 kẻ cướp giật lại phạm tội
18:00 22/12/2025
Pháp luật
Bắt tạm giam kẻ đâm chết người sau mâu thuẫn khi nhậu
17:57 22/12/2025
Pháp luật
Nhặt được túi hàng, người phụ nữ đánh đập bắt nữ sinh quỳ xin mới chịu trả
17:53 22/12/2025
Bản tin 113
Hà Nội xén gần 2m vỉa hè, di dời cây xanh tại 'điểm đen' ùn tắc Lê Văn Lương
17:36 22/12/2025
Tin nóng
Trung ương cho ý kiến về nhân sự để trình Đại hội XIV quyết định
17:27 22/12/2025
Chính trị
Cô gái Nhật gây choáng: Bỏ người yêu thật, cưới AI làm chồng
17:24 22/12/2025
Tech360
Dừng công tác chủ nhiệm giáo viên bắt học sinh nộp tiền phạt nếu vi phạm nội quy
17:17 22/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Trí Dương Group ra mắt Khu đô thị cao cấp The Sensia Nghệ An
17:15 22/12/2025
Bất động sản
Infographic: Sự nghiệp Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng
17:14 22/12/2025
Chính trị
Nhận ưu đãi từ tương tác công nghệ DYNAMIC NFC trên màn hình thang máy
17:07 22/12/2025
Tech360
Xe tải cháy lớn, tài xế chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát nhờ giúp đỡ
17:06 22/12/2025
Reels
8.000 người ngồi trên đường băng làm bài thi, giám thị dùng UAV chống gian lận
17:02 22/12/2025
Thời sự quốc tế
'Trai đểu' phim giờ vàng VTV: Từng bị liệt 2 chân, mệnh danh 'tổng tài màn ảnh'
17:01 22/12/2025
Sao Việt
Quyền Bộ trưởng Công Thương: Cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
16:59 22/12/2025
Đầu Tư
Kho chứa bông sợi tại Quảng Ninh bốc cháy dữ dội
16:56 22/12/2025
Tin nóng
Nanoco và hành trình gần 35 năm khẳng định giá trị của một thương hiệu Việt
16:50 22/12/2025
Sản phẩm