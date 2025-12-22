Bắt tạm giam kẻ dùng kéo đâm chết người sau mâu thuẫn khi nhậu

(VTC News) -

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị (SN 1987, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Nghị - (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13/12/2025, Nguyễn Hữu Nghị tổ chức nhậu tại nhà cùng khoảng 10 người. Khoảng 22h cùng ngày, anh L.E. (SN 1977, ngụ ấp Bình An, xã Phú Túc) cùng hai thanh niên đi xe máy đến nhà Nghị. Tại đây, giữa Nghị và anh L.E. xảy ra mâu thuẫn cá nhân.

Trong lúc cự cãi, Nghị dùng kéo đâm một nhát trúng ngực trái anh L.E. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện vào ngày 14/12/2025.

Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Hữu Nghị đã tự nguyện đến Công an xã Phú Túc đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại An Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự.

Ngày 3/12, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự La Văn Lộc (SN 1999, ngụ ấp Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 30/11, Lộc cùng ông T.V.V (SN 1977) và một người quen tổ chức nhậu tại nhà của Lộc. Đến 11h, cuộc nhậu tan, ông V. ra về trước.

Khoảng 14h cùng ngày, ông V. ghé nhà hàng xóm của Lộc để xin đồ nhậu. Khi đứng trước cửa nhìn sang thấy Lộc vẫn còn ngồi trong nhà, ông V. khuyên “nghỉ sớm đi”.

Ngay lập tức, Lộc cầm một khúc gỗ gần đó lao ra đánh mạnh vào đầu ông V., khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Người dân xung quanh nhanh chóng can ngăn và đưa ông V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não, tiên lượng nặng.