Hà Nội xén gần 2m vỉa hè, di dời cây xanh tại 'điểm đen' ùn tắc Lê Văn Lương

Anh Phạm Đức Long, người thường xuyên đi qua nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, chia sẻ: “Trước đây, chỉ cần chậm một nhịp đèn là xe nối đuôi nhau rất lâu. Việc mở rộng mặt đường có thể gây bất tiện trong thời gian thi công, nhưng nếu sau này giảm được ùn tắc thì người tham gia giao thông như chúng tôi rất kỳ vọng”.