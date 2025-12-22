Hà Nội xén gần 2m vỉa hè, di dời cây xanh tại 'điểm đen' ùn tắc Lê Văn Lương

Nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) từ lâu được xem là một trong những “điểm đen” ùn tắc giao thông của Hà Nội. Vào giờ cao điểm, dòng phương tiện từ nhiều hướng đổ về khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.
Nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực, các đơn vị chức năng đang triển khai cải tạo nút giao bằng việc mở rộng mặt đường, thu hẹp một phần vỉa hè trên các tuyến Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân và Hoàng Minh Giám.
Cùng với đó, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi mở rộng mặt đường như cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thoát nước cũng được di dời, điều chỉnh cho phù hợp với phương án thi công.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 22/12, tại khu vực nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, hoạt động thi công diễn ra khẩn trương. Các đoạn vỉa hè cũ được xén gọn gần 2m, máy móc hoạt động liên tục để mở rộng lòng đường.
Một số cây xanh nằm sát mép vỉa hè được chặt hạ, trong khi khoảnh 40 cây khác được cắt tỉa cành, giữ nguyên bầu đất, chuẩn bị đánh chuyển sang vị trí mới.
Việc di dời hàng cây được thực hiện song song với điều chỉnh hệ thống đèn chiếu sáng và hạ tầng thoát nước.
Các cột đèn nằm trong phạm vi mở rộng mặt đường được tháo dỡ, di chuyển, các hố ga, rãnh thoát nước cũng được cải tạo để phù hợp với cao độ và mặt cắt đường mới.
Khu vực này có mật độ phương tiện lớn, nhất là vào cuối giờ chiều nên việc tổ chức giao thông gặp nhiều khó khăn.
“Tình trạng kẹt xe ở đây kéo dài nhiều năm rồi, nhất là giờ tan tầm. Mấy hôm nay, đơn vị thi công xén vỉa hè, di dời cây xanh cũng gây chút xáo trộn, nhưng tôi mong khi làm xong, đường sá thông thoáng hơn, việc đi lại của người dân đỡ vất vả”, bà Trần Thị Minh (phường Thanh Xuân) cho biết.
Anh Phạm Đức Long, người thường xuyên đi qua nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, chia sẻ: “Trước đây, chỉ cần chậm một nhịp đèn là xe nối đuôi nhau rất lâu. Việc mở rộng mặt đường có thể gây bất tiện trong thời gian thi công, nhưng nếu sau này giảm được ùn tắc thì người tham gia giao thông như chúng tôi rất kỳ vọng”.
Theo tìm hiểu, việc cải tạo nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân là một phần trong kế hoạch xén vỉa hè, mở rộng mặt đường nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội trong năm 2025.
Đến nay, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã hoàn thành việc cải tạo tại 6 trong tổng số 11 nút giao, gồm: nút giao Đình Thôn - Phạm Hùng, ngã tư Vũ Quỳnh - Mễ Trì, ngõ 171 giao đường Nguyễn Xiển, ngõ Hòa Bình 7 giao đường Minh Khai, nút giao Chu Huy Mân - Nguyễn Lam, nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn.
Hiện còn 5 nút giao đang được triển khai thi công, bao gồm: khu vực đường Minh Khai (đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi), nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, phố Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng, đường Võ Văn Kiệt - đường vào Khu công nghiệp Quang Minh.
Các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/12.
Khi các nút giao này được cải tạo đồng bộ, tình trạng ùn tắc trên nhiều trục đường trọng điểm của Hà Nội được kỳ vọng sẽ từng bước giảm bớt, qua đó nâng cao hiệu quả lưu thông và bảo đảm an toàn giao thông đô thị.