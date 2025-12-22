Chưa được xóa án tích, 2 kẻ cướp giật lại phạm tội

(VTC News) -

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Tuấn (36 tuổi, trú phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) và Dương Quang Đức (38 tuổi, trú phường Bàn Cờ, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Dương Quang Đức và Đặng Quốc Tuấn - (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h40 ngày 2/12, chị Trương Thanh Thảo (28 tuổi, trú ấp Giồng Lớn, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) lái xe máy từ đường Sơn Thông qua đường Nguyễn Thị Được. Khi đến đoạn thuộc khóm 20, phường Trà Vinh, chị Thảo bị Tuấn và Đức lái xe máy áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến Công an phường Trà Vinh trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, truy đuổi và bắt giữ hai đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, hai kẻ này còn khai nhận trước đó đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn các phường Trà Vinh, Long Đức và Nguyệt Hóa.

Cơ quan điều tra cho biết, Đặng Quốc Tuấn có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, còn Dương Quang Đức có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả hai vừa chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích thì tiếp tục tái phạm.

Hồi tháng 11/2025, Công an phường An Hội (tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo của bà Đoàn Thị N. (sinh năm 1962, trú phường An Hội) về việc bị 2 kẻ đi xe máy cướp giật tài sản tại khu vực khu phố 2.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, xác định, truy bắt thành công 2 kẻ thực hiện hành vi cướp giật tài sản gồm T.N.H (sinh năm 2008, trú phường Bến Tre) và B.C.Q (sinh năm 2008, trú xã Tân Thành Bình).

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng còn khai nhận trước đó thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa bàn phường Phú Khương, Vĩnh Long.