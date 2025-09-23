Tin siêu bão số 9 Ragasa mới nhất và dự báo thời điểm đổ bộ Quảng Ninh-Hưng Yên

Sau gần một ngày đi vào Biển Đông, siêu bão số 9 Ragasa đã giảm hơn 1 cấp. Lúc 19h ngày 23/9, tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 Ragasa trên đất liền ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.
Đến 7h ngày 25/9, bão số 9 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Khoảng trưa đến chiều 25/9, tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, khu vực khả năng cao chịu ảnh hưởng trực tiếp là các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
Khoảng 19h cùng ngày, bão số 9 Rasaga trên đất liền khu Đông Bắc Bắc Bộ, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp với sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.
Tác động của siêu bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội. Từ 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.
Từ tối và đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.
Ven biển tỉnh Quảng Ninh nước dâng do bão cao 0,4-0,6m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.
Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.