Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển mát, đề phòng dông lốc kèm mưa đá

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển mát kèm mưa.

Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

"Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trước khi không khí lạnh tràn về, nắng nóng vẫn bao trùm hầu khắp cả nước.

Theo đó, ngày 15-16/4, Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nghệ An đến TP Huế nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin dự báo và nhiệt độ thực tế có thể chênh 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc bề mặt tiếp xúc.