Tìm thấy thi thể bé gái 18 tháng tuổi dưới ao nước

(VTC News) -

Sáng 22/9, theo tin từ lãnh đạo UBND xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu Tạ Quỳnh A. (18 tháng tuổi, trú xóm 5, xã Trung Lộc) dưới ao nước, cách nhà khoảng 300m.

Lực lượng chức năng và người dân xuyên đêm tìm kiếm bé Tạ Quỳnh A.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/9, bé Tạ Quỳnh A. chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc. Chỉ 15 phút sau, gia đình không thấy cháu đâu nên lập tức tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay sau đó gia đình trình báo lên Công an xã và chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

Trong đêm, công an xã Trung Lộ đã huy động lực lượng, cùng người dân tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng ngõ ngách, ao hồ, khu dân cư nhưng đến gần nửa đêm vẫn chưa có tung tích.

Đến khoảng 10h sáng nay (22/9), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé Tạ Quỳnh A. ở dưới ao, cách nhà khoảng 300m.

Theo lãnh đạo xã, gia đình bé gái có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Cách đây 4 năm, ngày này, chị gái bé A. cũng mất vì đuối nước.