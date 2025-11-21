Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh: Từng là tiếp viên hàng không, U60 vẫn lẻ bóng

(VTC News) -

Trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Tiểu Long Nữ được mô tả là mỹ nhân với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt vời nhưng thần sắc lạnh lùng, thanh khiết như băng tuyết.

Trong số những nghệ sĩ từng thể hiện vai Tiểu Long Nữ trên màn ảnh, Lý Nhược Đồng vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ kinh điển". Nữ diễn viên cùng Cổ Thiên Lạc tạo nên cặp đôi huyền thoại của màn ảnh.

Bỏ nghề tiếp viên hàng không trở thành diễn viên

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 tại Hong Kong (Trung Quốc), là con thứ 7 trong gia đình có 10 anh chị em. Xuất phát từ gia cảnh nghèo khó nên ngay từ nhỏ, cô luôn cố gắng học tập và đạt thành tích cao.

Trước khi trở thành diễn viên, ít ai biết, Lý Nhược Đồng từng là tiếp viên hàng không. Song, đam mê nghệ thuật thôi thúc cô từ bỏ công việc tiếp viên để trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Lý Nhược Đồng gia nhập làng giải trí ở tuổi đôi mươi. Năm 1995, vai diễn Tiểu Long Nữ (Cô Cô) trong phim Thần điêu đại hiệp của cô trở thành tượng đài nhan sắc và diễn xuất trong lòng khán giả châu Á. Cô được mệnh danh là "Tiểu Long nữ đẹp nhất màn ảnh".

Nhan sắc gây thương nhớ của nàng Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng đóng.

Ánh mắt trong veo, nụ cười nhẹ nhàng cùng khí chất băng thanh ngọc khiết của Lý Nhược Đồng hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Kim Dung, đưa vai diễn này trở thành đỉnh cao không thể thay thế trong sự nghiệp.

Sau thành công này, Lý Nhược Đồng tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm như Dương môn nữ tướng, Trần tình lệnh... Sự nghiệp của cô cũng ngày càng thăng tiến.

U60 lẻ bóng sau đổ vỡ tình cảm

Giống như Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng quyết "cả đời chỉ yêu một người" nhưng lại không thể gặp được Dương Quá của đời mình. Chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 1966 gặp khá nhiều sóng gió kể từ khi rơi vào lưới tình của đại gia Quách Ứng Tuyền năm 1998.

Đại gia này hơn cô 20 tuổi và từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng. Lý Nhược Đồng si tình đến mức sẵn sàng chấp nhận rời khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp theo mong muốn của Quách Ứng Tuyền. Khi đại gia này phá sản, nợ nần chồng chất, nữ diễn viên vẫn chọn gắn bó và cùng ông trả nợ.

Sau 10 năm bên nhau, Quách Ứng Tuyền dội cho Lý Nhược Đồng gáo nước lạnh khi yêu cầu chia tay vì tính cách không hợp.

Lý Nhược Đồng lận đận tình duyên.

Chuyện tình tan vỡ khiến Lý Nhược Đồng đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu. Lý Nhược Đồng từng thông báo giải nghệ ra nước ngoài sinh sống cùng bạn trai. Sau chuyện tình đổ vỡ, cô trở về Hong Kong, xây dựng lại sự nghiệp trong làng giải trí từ năm 2013. Từ đó đến nay, người đẹp chọn cuộc sống độc thân quyến rũ.

Ngoài các hoạt động showbiz, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, từ thể chất đến tinh thần. Không chỉ tập gym để cơ thể khoẻ mạnh, Lý Nhược Đồng còn chú trọng khâu dưỡng da. Vì vậy ở tuổi 59, cô vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện với vẻ ngoài "lão hoá ngược".

Ở tuổi 59, Lý Nhược Đồng chưa kết hôn hay sinh con mà nhận cháu gái là con nuôi. Không nóng vội với chuyện lập gia đình, Lý Nhược Đồng cho hay, cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại, được làm những gì bản thân yêu thích.

Nhan sắc rực rỡ của Lý Nhược Đồng ở tuổi 59.

Nữ diễn viên từng tâm sự, trước khi trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, yêu cuộc sống, cô từng trải qua nhiều biến cố. Lý Nhược Đồng từng muốn tự vẫn ở tuổi 42 vì thất tình, mất người thân, mất niềm tin vào cuộc sống nhưng ở tuổi U60, cô thấy bản thân dồi dào sức mạnh và năng lượng.

Hiện cô không dành thời gian nghĩ về những chuyện không vui trong quá khứ. Thay vào đó, Lý Nhược Đồng tái sinh nhờ tập luyện, hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực phim ảnh, thời trang. Những năm gần đây, cô liên tục được mời quảng bá cho các thương hiệu, trình diễn thời trang, làm người mẫu.