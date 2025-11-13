3 nàng Tiểu Yến Tử 'Hoàn Châu cách cách': Người ồn ào đời tư, người bị cấm sóng

(VTC News) -

Hoàn Châu cách cách là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển nhất của Trung Quốc. Bộ phim không chỉ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ mà còn là bệ phóng cho dàn diễn viên, đặc biệt là các mỹ nhân thủ vai Tiểu Yến Tử.

Trong số các phiên bản phim Hoàn Châu cách cách khác nhau, Triệu Vy, Huỳnh Dịch và Lý Thạnh là 3 cái tên nổi bật nhất với vai diễn này. Tuy nhiên sau nhiều năm nổi danh từ bộ phim, không phải ai cũng có có được cuộc sống đáng mơ ước.

Triệu Vy bị cấm sóng, phải ở ẩn vì vướng tai tiếng

Nhân vật Tiểu Yến Tử do Triệu Vy đóng chính là phiên bản đầu tiên và thành công nhất trong Hoàn Châu cách cách. Thời điểm nhận vai, Triệu Vy mới tròn 17 tuổi. Hình ảnh một Tiểu Yến Tử xinh đẹp, đầy sinh động, tinh nghịch trở thành biểu tượng khó quên của bộ phim.

Thành công của phim giúp Triệu Vy vụt sáng, có sự nghiệp rực rỡ và trở thành một trong những đại hoa đán nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa Ngữ. Với gương mặt, Triệu Vy luôn nằm trong top những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh xứ Trung.

Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động ca hát, đạo diễn và đầu tư, là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc từng đạt danh xưng tỷ phú USD nhờ kinh doanh thành công.

Vai diễn Tiểu Yến Tử của Triệu Vy trở thành biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 2008, Triệu Vy kết hôn cùng doanh nhân Huỳnh Hữu Long kết hôn vào năm 2008, có một cô con gái chung, nhưng chưa từng tổ chức hôn lễ. Họ từng được xem là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Trung Quốc, sở hữu khối tài sản khổng lồ từ đầu tư chứng khoán và kinh doanh rượu vang.

Tuy nhiên, năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long vì thao túng thị trường chứng khoán. Cả hai bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) và bị cấm giao dịch trong 5 năm.

Kể từ đó, hoạt động kinh doanh của Triệu Vy lao đao. Cô phải đối mặt với khoảng 400 vụ kiện từ các đối tác, cùng nhiều tài sản bị phong tỏa.

Năm 2021, Triệu Vy bị cấm sóng và xếp vào danh sách “nghệ sĩ xấu”. Tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình có sự tham gia của cô bị loại khỏi nền tảng chiếu phim. Kể từ đó, nữ diễn viên mất hút khỏi làng giải trí xứ Trung, lui về sống ẩn dật, hành tung bí ẩn, chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy ở sân bay hay quê nhà.

Triệu Vy ở ẩn nhiều năm qua vì vướng ồn ào.

Trên trang cá nhân, cô hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống bình yên, du lịch, khám phá nhiều điều mới mẻ đồng thời chia sẻ những điều bản thân chiêm nghiệm.

Huỳnh Dịch tụt dốc vì ồn ào đời tư

Huỳnh Dịch sinh năm 1977, được chọn vào vai Tiểu Yến Tử trong phần 3 của Hoàn Châu Cách Cách. So với Triệu Vy, Huỳnh Dịch có nét đẹp dịu dàng và thanh thoát hơn, với gương mặt mềm mại, hài hòa.

Vai diễn Tiểu Yến Tử giúp Huỳnh Dịch nổi tiếng.

Mặc dù vậy, phần thể hiện của Huỳnh Dịch bị chê thậm tệ bởi nhan sắc xinh xắn nhưng vẫn không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm và không được đánh giá quá cao.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn giúp tên tuổi của Huỳnh Dịch ngày càng thêm nổi tiếng. Gương mặt xinh đẹp cũng giúp sự nghiệp của cô lên "như diều gặp gió".

Có sự nghiệp thăng hoa nhưng Huỳnh Dịch lại dính ồn ào đời tư. Cô bị chồng tố cáo lăng nhăng, vô trách nhiệm với con cái. Việc này khiến sự nghiệp đang trên đỉnh cao của cô "tụt dốc không phanh", phải ở ẩn thời gian dài.

Gương mặt khác lạ của Huỳnh Dịch nhận nhiều tranh cãi.

Ngoài ra, nhan sắc của Huỳnh Dịch cũng liên tục thay đổi và vướng nghi án lạm dụng thẩm mỹ. Không ít lần Huỳnh Dịch xuất hiện tại các sự kiện với gương mặt căng cứng, sưng phồng đáng sợ.

Lý Thạch có cuộc sống êm đềm

Lý Thạnh sinh năm 1985, đảm nhận vai diễn Tiểu Yến Tử trong Tân Hoàn Châu cách cách năm 2011. So với hai phiên bản trước, Lý Thạnh có nét đẹp tươi trẻ, hiện đại và năng động, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ.

Vẻ đẹp trong trẻo của Lý Thạch khi vào vai Tiểu Yến Tử.

Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Thạch lại không quá nổi bật nên dù cố gắng vẫn không thể vượt qua cái bóng của Triệu Vy hay tạo được làn sóng như Huỳnh Dịch.

Không nhận được hiệu ứng tốt từ phim song Lý Thạnh lại may mắn tìm thấy tình yêu đích thực với Lý Giai Hàng - nam diễn viên đóng vai Nhĩ Khang trong Tân Hoàn Châu cách cách. Năm 2015, cả hai tổ chức đám cưới sau thời gian dài hẹn hò.

Lý Giai Hàng và Lý Thạnh là đôi vợ chồng được ngưỡng mộ ở showbiz Hoa ngữ.

Từ sau khi kết hôn, cả hai có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Họ vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Hoa ngữ.

Nhiều năm qua, Lý Thạch không có những tác phẩm tạo nên dấu ấn những lại có đời tư êm ả nhất so với hai nàng "Tiểu Yến Tử" tiền nhiệm.