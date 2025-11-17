3 Dương Quá 'Thần điêu đại hiệp': U60 lẻ bóng, người trải qua biến cố hôn nhân

(VTC News) -

Thần điêu đại hiệp là cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Đây cũng tác phẩm được chuyển thể thành phim nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Không ít diễn viên vụt sáng khi có cơ hội hóa thân vào vai Dương Quá. Trong đó, Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc và Huỳnh Hiểu Minh được coi là 3 gương mặt thể hiện thành công nhân vật này.

Lưu Đức Hoa kín tiếng đời tư

Năm 1983, Lưu Đức Hoa là người đảm nhận vai Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp. Đây cũng là phiên bản được xếp vào danh sách những bộ phim kinh điển của đài TVB.

Dương Quá là một trong số những vai diễn ấn tượng của Lưu Đức Hoa.

Thời điểm này, Lưu Đức Hoa mới ở tuổi đôi mươi nên đem đến một hình ảnh Dương Quá hoạt náo, khắc họa tốt mối tình sâu đậm dành cho Tiểu Long Nữ. Dù còn chưa nhiều kinh nghiệm song nhà văn Kim Dung lại rất hài lòng với sự thể hiện của Lưu Đức Hoa.

Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi nam diễn viên sinh năm 1961 trở thành ngôi sao đình đám. Ngoài diễn xuất, Lưu Đức Hoa còn là ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ. Nhờ vậy, tài tử này được coi là biểu tượng về nghệ sĩ đa năng xứ Cảng thơm.

Năm 2005, Lưu Đức Hoa trở thành nam diễn viên mang lại doanh thu số một cho điện ảnh Hong Kong (1985-2000), sau đó mới đến Châu Tinh Trì và Thành Long.

Không chỉ sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Lưu Đức Hoa cũng viên mãn. Năm 2008, nam diễn viên kết hôn với Chu Lệ Thiên - thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia tộc giàu có bậc nhất Malaysia. Sau khi kết hôn, bà xã chấp nhận trở thành người phụ nữ đứng sau hỗ trợ công việc cho Lưu Đức Hoa.

Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đức Hoa luôn được giữ kín. Vợ con nam diễn viên sống kín tiếng, trong khi tài tử hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ, tài tử nổi tiếng này chưa từng đăng ảnh gia đình lên mạng.

Hình ảnh hiếm hoi của Lưu Đức Hoa và bà xã.

Ở tuổi 64, Lưu Đức Hoa vẫn thể hiện phong độ và sức khoẻ dồi dào khi liên tục đóng phim và thực hiện các buổi biểu diễn âm nhạc. So với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, Lưu Đức Hoa vẫn giữ vững phong độ, vóc dáng.

Cổ Thiên Lạc lẻ bóng ở tuổi 55

Sau thành công của phim Thần điêu đại hiệp năm 1983, khán giả tiếp tục được chiêm ngưỡng phiên bản mới năm 1995 với diễn xuất của Cổ Thiên Lạc.

Đến nay, Cổ Thiên Lạc vẫn được xem là hiện thân hoàn mỹ của nhân vật Dương Quá. Tham gia bộ phim ở tuổi 24, vẻ lãng tử, nụ cười tinh quái, làn da trắng trẻo thư sinh của tài tử sinh năm 1970 đã khắc họa trọn vẹn khí chất bất phàm, vừa si tình vừa ngông cuồng của nhân vật.

Cổ Thiên Lạc được mệnh danh là "Dương Quá đẹp nhất màn ảnh".

Sau Thần điêu đại hiệp 1995, Cổ Thiên Lạc dần chuyển mình từ “soái ca màn ảnh” sang diễn viên thực lực với Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Thử thách nghiệt ngã 2… cùng hàng chục tựa phim điện ảnh.

Nam diễn viên từng nhiều lần đăng quang ngôi vị "Ảnh đế" - Giải thưởng cao quý nhất dành cho nam diễn viên tại các giải thưởng danh giá.

Theo Sina, Cổ Thiên Lạc là nghệ sĩ đóng nhiều phim nhất thập niên qua nên được mệnh danh "ông trùm của điện ảnh Hong Kong".

Năm 2018, Cổ Thiên Lạc lên chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc). Trên phim ảnh, nam diễn viên gắn với hình tượng anh hùng trượng nghĩa. Ngoài đời, anh cũng được nhận xét là người nặng lòng với nền giải trí khi nỗ lực sản xuất những bộ phim mang đậm bản sắc Hong Kong cũng như chăm lo đời sống các nghệ sĩ.

Ở tuổi 55, Cổ Thiên Lạc vẫn là một trong những gương mặt nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Anh không chỉ duy trì sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với nhiều dự án điện ảnh đa dạng thể loại mỗi năm, mà còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất thành công.

Cổ Thiên Lạc vẫn độc thân ở tuổi 55.

Dù giàu có và nổi tiếng song tài tử vẫn chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm qua. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tài tử chỉ thừa nhận hẹn hò diễn viên Huỳnh Kỷ Doanh (chia tay từ 2001).

Những năm qua, công chúng vẫn thấy nam diễn viên đi về một mình. Tài tử đình đám nhiều lần bị đồn hẹn hò Tuyên Huyên nhưng phủ nhận, cho biết họ chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm.

Khi được hỏi về việc lập gia đình, Cổ Thiên Lạc thừa nhận, anh vẫn thích về ăn cơm với cha mẹ sau những giờ làm việc căng thẳng, dồn sự quan tâm cho đấng sinh thành thay vì nghĩ tới hạnh phúc riêng.

Cha mẹ anh cũng nhiều lần giục anh kết hôn vì tuổi tác không còn trẻ. Ngôi sao điện ảnh Hong Kong chia sẻ mỗi lần người thân nhắc đến chuyện kết hôn, anh thường cười trừ và lảng tránh bằng câu nói "chưa sẵn sàng".

Huỳnh Hiểu Minh ồn ào tình ái

Năm 2006, Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trên màn ảnh với phiên bản Dương Quá khác. Vai diễn này cũng là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh. Sau vai diễn, tên tuổi của tài tử sinh năm 1977 đã vươn lên hàng ngôi sao.

Huỳnh Hiểu Minh vào vai Dương Quá trong "Thần điêu đại hiệp 2006".

Những bộ phim sau đó của Hiểu Minh như Lộc đỉnh ký, Bong bóng mùa hè… đều được khán giả chào đón. Năm 2005, anh nhận lời tham gia phim điện ảnh Dạ yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Vai diễn này góp phần đưa anh vào bảng xếp hạng những người nổi tiếng nhất ở Trung Quốc do tạp chí Forbes.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh còn là doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc khi đầu tư khá "mát tay" trong các lĩnh vực như ẩm thực, thời trang, khoa học kỹ thuật và chứng khoán. Anh là sao nam có thu nhập cao nhất làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2011.

Sự nghiệp thành công song Huỳnh Hiểu Minh lại vướng nhiều ồn ào về đời tư. Sau mối tình lỡ dở với Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh lập gia đình với nữ diễn viên Angelababy vào năm 2015. Cả hai đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2016. Họ từng được ngợi ca là cặp tình nhân trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ trước khi thông báo ly hôn vào năm 2022.

Trong thông báo ly hôn, họ khẳng định vẫn xem nhau là người nhà và cùng tập trung nuôi dạy cậu con trai Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, ngay sau thông báo chia tay, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng cắt đứt ràng buộc trong công việc, mối quan hệ trên mạng xã hội.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh từ chối nói về vợ cũ. Anh cho biết, cả hai cố gắng làm tròn vai trò cha mẹ với con trai chung.

Hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và vợ cũ vướng nhiều ồn ào.

Chỉ vài tháng sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh bước vào mối quan hệ với hot girl Diệp Kha. Sau gần 2 năm hò hẹn bí mật, cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 9/2024.

Tuy nhiên, cách ứng xử, phát ngôn gây tranh cãi và tin đồn về quá khứ của Diệp Kha khiến Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng. Nam diễn viên hứng chỉ trích dữ dội từ fan, thậm chí phải rút phim khỏi rạp chỉ sau vài tuần ra mắt.

Thời gian qua, tin đồn Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh chia tay bắt đầu rầm rộ trên mạng xã hội nhưng nam diễn viên họ Huỳnh chỉ im lặng.

Khi được hỏi về đám cưới với Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh không ít lần phủ nhận. Nam diễn viên cho biết, sự nghiệp và con trai là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này.