Tiết kiệm lên ngôi - người Việt chọn an toàn, sinh lời và đón lộc cùng Vikkibank

(VTC News) -

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi tăng gần 13% so với cùng kỳ, một con số ấn tượng trong thời điểm thị trường tài chính đầy thách thức. Người gửi đang chuyển từ “gửi rồi để đó” sang chủ động theo dõi, tối ưu dòng tiền - đó là lý do ngân hàng số lên ngôi.

Giữ dòng tiền an toàn, bảo toàn vốn và tận hưởng lộc cuối năm – tiết kiệm thông minh là chiến lược của người Việt.

“Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký”: Lựa chọn thông minh cuối năm

Chỉ với 20 triệu đồng, khách hàng nhận 1 mã dự thưởng tham gia chuỗi quay số xuyên suốt đến 10/2/2026, giải thưởng từ vàng mỗi ngày đến giải đặc biệt 10 lượng vàng. Các buổi quay đều livestream minh bạch, tạo trải nghiệm tương tác và hào hứng chưa từng có.

Ứng dụng Vikki hiển thị lãi suất theo thời gian thực, gửi - rút linh hoạt, tự động đồng bộ sổ tiết kiệm từ quầy lên ứng dụng và quản lý 24/7. Dù quen giao dịch truyền thống hay yêu công nghệ, ai cũng có thể tận hưởng hành trình tiết kiệm số hoá đơn giản và thuận tiện.

Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi - mỗi ngày đều là cơ hội trúng vàng.

Gửi hôm nay, trúng vàng ngày mai

Không cần là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Không cần bắt sóng thị trường. Chỉ cần 20 triệu đồng để bắt đầu một hành trình vừa tích lũy an toàn, vừa có cơ hội nhận vàng thật mỗi ngày.

“Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký” đang trở thành xu hướng hấp dẫn nhất của mùa gửi tiền cuối năm - nơi tiết kiệm không chỉ sinh lời, mà còn mang lại niềm vui và may mắn bất ngờ.