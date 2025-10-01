Thuyền viên sống sót hãi hùng kể lại phút sinh tử, chỉ biết gào thét trong vô vọng

(VTC News) -

Đội mưa bão tìm kiếm xuyên ngày đêm nhưng đến nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm ra 2 thuyền viên mất tích ở Cửa Việt

Anh Nguyễn Thanh Phong (31 tuổi, quê An Giang - thuyền viên tàu BV-4670TS, 1 trong 2 tàu cá gặp nạn trên biển Cửa Việt) là người đầu tiên may mắn bơi vào bờ khi tàu mắc cạn, bị sóng đánh hư hỏng. Hơn 2 ngày qua, anh Phong túc trực bên bờ biển để ngóng tin 2 người đồng nghiệp còn đang mất tích và cầu nguyện một kỳ tích đến với họ.

Theo anh Phong, tàu của anh Lâm, anh Hiền và anh Nguyễn Văn Trường (người bơi vào bờ an toàn sau nhiều giờ ôm vào phao hàng hải) vào gần bờ trước. Tuy nhiên, thấy tàu của anh Phong bị mắc cạn nên định quay ra cứu. Thấy sóng dữ, anh Phong và mọi người ra tín hiệu cho 3 người đồng nghiệp quay vào bờ trước để nhờ hỗ trợ.

Anh Nguyễn Thanh Phong là người đầu tiên bơi được vào bờ lúc 2 tàu cá gặp nạn khi vào Cửa Việt tránh bão số 10.

Thế nhưng, chỉ ít phút, con sóng lớn đánh úp và nhấn chìm con tàu của các anh. Ba người đứng trên mũi tàu bị cuốn phăng xuống biển, mất hút. Chỉ có anh Trường bám được vào phao hàng hải, sau đó may mắn được cứu sống.

"Tận mắt thấy anh em gặp nạn mà chẳng thể làm gì, cảm giác bất lực, chỉ biết gào lên trong vô vọng. Cảnh tượng ấy có lẽ cả cuộc đời tôi chẳng thể quên..", anh Phong rưng rưng.

Khi sức khoẻ bình phục, anh Phong cũng luôn túc trực ở bờ biển để chờ tin 2 người đồng nghiệp còn đang mất tích. (Ảnh: Ngọc Do)

Khi bão số 10 đi qua, trời ở đất lửa Quảng Trị hửng nắng, sóng biển cũng bắt đầu dịu lại nhưng tung tích của 2 nạn nhân vẫn như "bóng chim tăm cá". Trên bờ, người thân họ đang mòn mỏi chờ đợi một "phép màu". Trong số ấy, có chị Quách Thị Hải Linh (29 tuổi, quê Thanh Hóa).

Chị là chủ của hai con tàu BV-4670TS và BV-0042TS gặp nạn khi đang vào bờ tránh bão. Thiệt hại về tài sản ước tính là rất lớn nhưng với chị, thiệt hại ấy không là gì khi anh trai là Quách Hải Lâm (36 tuổi) đang mất tích giữa muôn trùng khơi.

Chị Quách Thị Hải Linh thất thần chờ tin anh trai đang mất tích. (Ảnh: Ngọc Do)

Ánh mắt thất thần chị Linh nhớ, sáng 28/9, khi nhận được cuộc gọi ngắn ngủi từ một thuyền viên: "Chị ơi, gọi cứu hộ đi" rồi tín hiệu tắt hẳn. Lúc ấy, chị vào định vị trên điện thoại thấy chiếc tàu đang nằm tại khu vực trước cửa biển Cửa Việt, linh cảm chẳng lành, chị vội báo cho cơ quan chức năng và chỉ ít phút sau, tin dữ ập đến khiến chị như gục ngã.

Tức tốc chị Linh gọi xe đi vào Quảng Trị và trên đường liên tục theo dõi tin tức trên báo chí, mạng xã hội. Lúc nghe lực lượng chức năng cứu được 9 người, chị Linh mừng lắm. Thế nhưng, đó là con số cuối cùng mà lực lượng chức năng cứu được, 2 thuyền viên còn lại, trong đó có anh trai vẫn bặt tin khiến chị Linh chết lặng.

Nước mắt lưng tròng chị Linh cho biết: "Anh Lâm gắn cả tuổi trẻ với sóng gió, là con trai cả trong gia đình có năm anh em, anh gánh vác mọi trách nhiệm mà chưa kịp lập gia đình... Vậy mà bây giờ anh ấy gặp nạn, nỗi đau này thật không thể tả hết...".

Giống chị Quách Thị Hải Linh, hơn 2 ngày qua, anh Phạm Văn Tân (37 tuổi, quê Ninh Bình) cũng "bám" ở vùng biển Cửa Việt để ngóng tin anh vợ là thuyền viên Phạm Văn Hiền (36 tuổi) đang mất tích sau sự cố 2 tàu cá gặp nạn.

Anh Tân cho biết, cuộc sống gia đình khó khăn nên ngay từ khi mới 16 tuổi, anh Hiền phải bươn chải trên biển để phụ giúp cha mẹ và cũng chưa lập gia đình. Nghe tin anh mất tích, cha mẹ già ở quê quá sốc, gần như ngã quỵ nên anh cùng một người thân khác vào Quảng Trị thay cha mẹ vợ phối hợp với cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm.

Sau khi được lực lượng chức năng chăm sóc, cứu chữa, hiện sức khoẻ của 9 thuyền viên được cứu sống cơ bản ổn định.

Sáng 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV4670TS và BV0042TS trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5km. Một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người. Lực lượng chức năng sau đó ứng cứu được 9 người, 2 người còn đang mất tích.