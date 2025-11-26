Thủ tướng: Ứng phó bão Koto ở mức cao nhất, đặt tính mạng người dân lên trên hết

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 231 của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 15 Koto.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục, sát diễn biến tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với phương châm chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống bão, lũ đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão Koto.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão với tinh thần "đắt lo ế mừng".

Trong đó, các địa phương tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển, nhất là trên các vùng biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão, khẩn trương di chuyển thoát ra hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn.

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, căn cứ diễn biến cụ thể của bão và tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và Nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ thuộc lĩnh vực quản lý, lưu ý bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải, du lịch, an toàn giao thông, hồ đập thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.