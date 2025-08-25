Thủ tướng: Sẵn sàng trực thăng để cứu hộ cứu nạn

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 146 chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5 (bão Kajiki).

Công an Thanh Hoá di dời dân trước khi bão số 5 đổ bộ. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Lúc 16h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh, cường độ bão tiếp tục giảm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (118-133km/h), giật cấp 13-14.

Dự báo trong 1-3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển vào khu vực giữa Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và đi vào đất liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sau đó, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp và tan dần.

Để tập trung ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho Nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam có nhiệm vụ tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến bão số 5, mưa lũ, chỉ đạo của các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương đến người dân; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

Hiện nay, Nghệ An và Hà Tĩnh đang mưa to, đa số điểm có lượng mưa 200mm. Thuỷ triều sẽ dự kiến dâng 1-1,5m từ vùng biển nam Thanh Hoá đến bắc Hà Tĩnh.

Tỉnh Hà Tĩnh đã sơ tán 17.300 người dân đến nơi an toàn; tiếp tục theo dõi tiếp các điểm xung yếu. Tỉnh Nghệ An tổ chức di dời 4.245 hộ với 14.113 khẩu, trong đó vùng ven biển hơn 2.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn. Tại tỉnh Thanh Hoá cũng di dời 1.905 hộ với hơn 7.000 khẩu tại 17 xã đến nhà cao tầng, kiên cố để tránh trú bão.