Chuyên gia nhận định cường độ bão số 5 Kajiki khi đổ bộ đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ về cường độ bão số 5 Kajiki khi đổ bộ đất liền miền Trung.

16h hôm nay 25/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh, cường độ bão tiếp tục giảm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (118-133km/h), giật cấp 13-14.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 1-3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển vào khu vực giữa Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và đi vào đất liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Sau đó, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp và tan dần.

"Chúng tôi nhận định, đêm nay, từ Nam Nghệ An trở vào đến Hà Tĩnh vẫn có gió bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Phía Bắc Nghệ An, Thanh Hoá, phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có gió bão mạnh cấp 8-9.

Trên biển, từ Thanh Hoá trở vào đến Quảng Trị gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11 đến cấp 12, giật cấp 14-15, sóng cao 5-7m", ông Hưởng nhận định.

Bão số 5 đang tiến sát đất liền miền Trung. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo ông Hưởng, cơn bão số 5 Kajiki tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ thiên tai. Trước mắt là nguy cơ gió mạnh đang hiện hữu.

Về mưa lớn, trong chiều và đêm nay đến khoảng sáng sớm mai 26/8, từ Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa lớn với lượng mưa nhận định dao động 150-300mm, có nơi trên 500mm. Cùng với đó là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây từ Thanh Hoá vào đến Quảng Trị.

"Vùng ven biển, tâm bão đang di chuyển vào sẽ có khoảng lặng gió. Khoảng lặng gió này không phải gió bão đã yếu mà khoảng lặng gió là vùng tâm bão đi qua. Sau đó hoàn lưu hậu bão tiếp tục di chuyển vào nên gió mạnh không kém thời điểm bão bắt đầu tác động, thậm chí mạnh hơn. Người dân ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Hà Tĩnh, cũng như Thanh Hoá và phía Bắc tỉnh Quảng Trị cần hết sức lưu ý với hiện tượng đổi gió khi tâm bão đi vào", ông Hưởng lưu ý thêm.