Thủ tướng phân công 25 thành viên Chính phủ làm việc với địa phương

(VTC News) -

Ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2179 phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

STT Thành viên Chính phủ Địa phương theo dõi 1 Thủ tướng Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ 2 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình Hải Phòng, Quảng Ninh 3 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Nghệ An, Hà Tĩnh 4 Phó Thủ tướng Lê Thành Long An Giang 5 Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Gia Lai, Đắk Lắk 6 Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn Phú Thọ, Sơn La 7 Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Quảng Trị 8 Phó Thủ tướng Mai Văn Chính Đồng Tháp, Tây Ninh 9 Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang Thái Nguyên 10 Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang Đà Nẵng, Hưng Yên 11 Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung Huế 12 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Đồng Nai, Ninh Bình 13 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng Vĩnh Long 14 Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng Điện Biên 15 Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên Lạng Sơn 16 Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh Cao Bằng 17 Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng Lai Châu 18 Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng Quảng Ngãi 19 Bộ trưởng Dân tộc - Tôn giáo Đào Ngọc Dung Thanh Hóa 20 Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng Lâm Đồng 21 Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Cà Mau 22 Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan Bắc Ninh 23 Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà Lào Cai 24 Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong Tuyên Quang 25 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh Khánh Hòa

Các thành viên Chính phủ có nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương định kỳ hàng quý (hoặc khi cần thiết) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc.

Trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện các nhiệm vụ khác mà thành viên Chính phủ có thẩm quyền và theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thành viên Chính phủ có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, phân công cán bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác.