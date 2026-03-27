Thủ tướng: Mọi chính sách phải hướng tới doanh nghiệp để phát triển

Thủ tướng nêu rõ: Doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; mọi chính sách đều phải hướng tới doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp phải tham gia kiến tạo cùng Nhà nước, trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng và quản trị quốc gia.

Doanh nghiệp là trung tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh "4 kiên định" về chính trị, tư tưởng. Đó là:

Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối Đổi Mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, Tổng Bí thư khẳng định "bốn nguyên tắc" cốt lõi về tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên: Tăng trưởng thực chất, chất lượng và bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn; tận dụng mọi nguồn lực cho sự phát triển; Nhân dân phải được hưởng thụ.

Bám sát các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc", các chủ thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện thật tốt các công việc để đạt các mục tiêu đã đề ra.

Với vai trò kiến tạo, Thủ tướng nêu rõ, Nhà nước thực hiện hàng loạt nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đơn cử như: Dự báo được tình hình liên quan tới doanh nghiệp (trong đó có tình hình cung cầu để doanh nghiệp có thể chủ động xoay xở); xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thông thoáng, giảm thủ tục để doanh nghiệp bớt chi phí tuân thủ; kiến tạo về hạ tầng chiến lược để phục vụ doanh nghiệp phát triển; phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực (Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, doanh nghiệp đồng hành); giao việc và hỗ trợ doanh nghiệp...

Thủ tướng nhấn mạnh, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Theo người đứng đầu Chính phủ, doanh nghiệp tiên phong trong sự phát triển, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành các doanh nghiệp đa quốc gia, đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ cấu lại thị trường lao động, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức….

"Doanh nghiệp tiên phong cùng Nhà nước hoàn thiện chính sách và thể chế, nêu ra các bài toán thực tiễn để Nhà nước có lời giải, phản ứng nhanh, kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tiên phong trong hợp tác công tư, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để hỗ trợ nhau, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng", Thủ tướng lưu ý.

Về nội dung "công tư đồng hành", Thủ tướng nhận định lĩnh vực nào, việc nào cũng có thể hợp tác công tư, đặc biệt là trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực; góp phần kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, Nhà nước và nhân dân; nếu các chủ thể liên quan đều đạt tăng trưởng từ 10% trở lên thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thay mặt Nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cầu thị, lắng nghe và thực sự tri ân cộng đồng doanh nghiệp về những đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong 5 năm qua với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đóng góp trong quá trình kiến tạo, xây dựng thể chế, cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, bao trùm, toàn diện.

Thủ tướng khẳng định, trong những lúc khó khăn, thử thách, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong phòng, chống đại dịch COVID-19, đóng góp cho quỹ vaccine (chỉ trong ngày phát động đã huy động được khoảng 8 nghìn tỷ đồng, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 5 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới và là nước duy nhất có quy mô dân số trăm triệu dân trong nhóm này).

Cộng đồng doanh nghiệp cũng nỗ lực giữ được sản xuất kinh doanh trong những khó khăn, thách thức, đứng vững, trưởng thành và tham gia tích cực vào bảo đảm an sinh xã hội, nhất là xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc…

Với các đề xuất, kiến nghị nếu thuộc thẩm quyền thì Chính phủ, Thủ tướng sẽ xử lý ngay với tinh thần cầu thị, lắng nghe và kiên quyết xử lý với phương châm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Doanh nghiệp quyết tâm hành động

Tại Hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ quyết tâm hành động để đóng góp tăng trưởng 2 con số.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Petrovietnam vẫn sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

"Bước sang năm 2026, nhận nhiệm vụ từ Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng tôi xem đây là một thách thức lớn nhưng cũng là mệnh lệnh để quyết tâm bứt phá. Sự quyết liệt ấy đã được hiện thực hóa bằng những kết quả hết sức tích cực trong quý I năm 2026.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm và cho giai đoạn 5 năm (2026-2030), Petrovietnam tập trung với ba định hướng chiến lược trọng tâm: Đột phá về năng lực quản trị; Đẩy mạnh đầu tư trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng mới va chuyển dịch chiến lược và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Petrovietnam tiếp tục mở rộng không gian tăng trưởng xanh, sạch, bền vững, chủ động tham gia sâu vào xu thế chuyển dịch năng lượng và đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư vào điện gió ngoài khơi", ông Sơn nói.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nhận xét, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng lên tầm cao mới. Việt Nam đã hình thành được một số doanh nghiệp có kinh nghiệm đầu tư nước ngoài như FPT bắt đầu chiến lược xuất khẩu phần mềm từ năm 1998, Petrovietnam với gần 24 năm khẳng định năng lực tại các dự án năng lượng toàn cầu, VinGroup với gần 10 năm thực hiện định hướng xuất khẩu ô tô sang Mỹ, châu Âu, hay như Viettel đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư quốc tế trong lĩnh vực viễn thông và giải pháp số.

Lãnh đạo Viettel cũng đề xuất mở rộng không gian kinh tế quốc gia thông qua đầu tư ra nước ngoài. Ông Thắng nhắc lại lời nói mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong chuyến thăm và làm việc tại Viettel Campuchia ngày 13/7/2024: "Đầu tư ra nước ngoài không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn phục vụ lợi ích quốc gia về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam".

Đại diện của EVN - ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV, cũng nhấn mạnh cam kết việc tập đoàn bảo đảm cung ứng điện cho tăng trưởng hai con số. Hiện nay, Việt Nam có hệ thống điện có quy mô đứng thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên thế giới với tổng công suất lắp đặt là 87.600 MW, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng đang duy trì ở top 4 ASEAN.

"Trong bối cảnh tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, chúng tôi dự báo nhu cầu điện, nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng rất cao. Điều này cần có sự chung tay của cả xã hội. Mong Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo vấn đề tiết kiệm này. Làm thế nào để tiết kiệm trở thành thói quen của từng người dân và từng doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm trong thời gian tới tăng tốc phát triển, có thể trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng", ông An nhấn mạnh.

Ngân hàng dự kiến gia tăng giải ngân, giảm lãi suất cho vay

Ở lĩnh vực tài chính, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, cho biết, trong năm 2026, với tốc độ tăng trưởng bình quân do Ngân hàng Nhà nước giao khoảng 11 - 12%, các ngân hàng thương mại nhà nước dự kiến gia tăng giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng, để phục vụ các nhu cầu vốn của nền kinh tế. Nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng và chuyển đổi số. Đây là các động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng.

Với vai trò cung ứng vốn, các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc thực thi chính sách tiền tệ, chủ động điều tiết thanh khoản, ổn định thị trường ngoại hối, góp phần giữ vững mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, các ngân hàng thương mại nhà nước cũng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, giúp cải thiện khả năng tiếp cận vốn và giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, từ đó kích thích đầu tư và tiêu dùng. Đây là những yếu tố cốt lõi để đạt được tăng trưởng kinh tế cao.

Trong khi đó, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), nhấn mạnh: Việc ổn định kinh tế vĩ mô bền vững là yêu cầu bắt buộc, trong đó cốt lõi là ổn định lãi suất. Nếu không duy trì được mặt bằng chi phí tài chính thấp, doanh nghiệp sẽ không có động lực để mở rộng đầu tư. Hiện ngân hàng này đang kiểm soát chặt chẽ các yếu tố chính để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.