Thủ tướng: Chính phủ lắng nghe doanh nghiệp bằng sự chân thành, sẻ chia bằng trái tim

Sáng 27/3, phát biểu khai mạc Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Bộ Chính trị ban hành 9 nghị quyết chiến lược, sau đó Chính phủ trình Quốc hội các nghị quyết để thể chế hóa và triển khai thực hiện sớm, nhằm tạo nền tảng vững chắc tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp". (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhìn nhận nông nghiệp và đầu tư nước ngoài đã đưa đất nước thoát khỏi khó khăn; công nghiệp đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao; trong giai đoạn mới, chúng ta xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng cho sự phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Vai trò của doanh nghiệp ngày càng được đề cao, càng được tôn vinh; nhận thức thay đổi thì tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận, hành động cũng phải thay đổi, với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên.

"Đây là mệnh lệnh của non sông, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng. Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức như bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng….đang là những thách thức lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Do đó, chúng ta phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tầm thấp…

Thủ tướng cho rằng, phải vươn xa ra biển lớn, khai thác 7 tầng năng lượng của biển; bay cao lên vũ trụ; tiến sâu vào lòng đất để khai thác không gian ngầm.

Trong tiến trình này, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách, song người làm vẫn là doanh nghiệp; dù đường lối, thể chế tốt nhưng nếu doanh nghiệp không nỗ lực thì không thể thành công, không đạt hiệu quả như mong muốn. Doanh nghiệp phải là trung tâm, chủ thể trong sự phát triển. Do đó, doanh nghiệp phải đóng góp vào đổi mới, xây dựng thể chế, nhận thức rõ vài trò trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nêu rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần sự nỗ lực, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định Chính phủ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp với sự chân thành, chia sẻ với doanh nghiệp bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để góp phần hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Tại hội nghị này, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm thế nào để chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược.

Bên cạnh đó, hình thành các doanh nghiệp mang tầm cỡ khu vực và toàn cầu; đưa các hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp; doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp toàn cầu, xuyên quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược. Nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu lao động quốc tế.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, Nhà nước cần tháo gỡ điểm nào về thể chế, chính sách, nguồn lực để tạo đột phá cho doanh nghiệp.