Thủ tướng: Giá nhà chung cư 70 triệu, 100 triệu/m², ai có tiền mà mua?

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi trên tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chiều 22/9.

Thủ tướng nêu thực trạng: "Nếu cứ thổi giá bất động sản lên thì người dân cứ chỉ nhìn thấy nhà cao mãi thôi nhưng không bao giờ đến được cái nhà ấy cả, vì giá nhà cao quá".

Vì thế, Thủ tướng yêu cầu phải có câu trả lời vì sao "giá nhà liên tục tăng và cao mãi". Ông đề nghị làm rõ "thị trường bất động sản có bị thao túng hay không" để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá, gây méo mó thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh quyền có chỗ ở của công dân, an cư thì mới lạc nghiệp, Thủ tướng cho biết phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Với chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của nhà nước, trong nhiệm kỳ này, chúng ta rất quyết liệt trong cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình, các đối tượng yếu thế, người trẻ…

Giá nhà thương mại phải phù hợp thu nhập của người dân

"Chúng ta phải phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam, phù hợp thu nhập của người dân; mục tiêu là người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng đề nghị, bên cạnh quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, cần nghiên cứu dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Cùng đó là áp dụng các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu, thông qua giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí, giải quyết vấn đề hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông…

Về giá đất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước; sử dụng đất có hiệu quả; thủ tục đơn giản, thông thoáng, giảm tiền kiểm, tập trung hậu kiểm.

Thủ tướng cũng lưu ý việc nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội; giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.