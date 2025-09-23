Thủ tướng: Cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra khi siêu bão Ragasa đổ bộ

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra tại Công điện số 171 chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện neo đậu tại khu tránh trú bão cảng Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Công điện nêu rõ, siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông.

Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai biện pháp ứng phó bão số 9 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền) để cơ quan chức năng và Nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) cần tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân; bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển cũng như trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng…

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ; triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Thủ tướng giao Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.