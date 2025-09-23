Cập nhật tin bão, lũ, mưa lớn và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ tối 23/9

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi các bản tin về cơn bão số 9, tin mưa lớn, cảnh báo lũ nhiều nơi và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho Hà Nội và cả nước.

Từ đêm 24/9 đến hết ngày 25/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to. (Ảnh: Đắc Huy)

Tin bão, lũ, mưa lớn và dự báo thời tiết 10 ngày từ tối 23/9 dến 2/10

Dự báo bão số 9

Bản tin nhanh về cơn bão số 9 cho biết, lúc 15h ngày 23/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20.5 độ Vĩ Bắc; 116.8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến siêu bão:

Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Ngày 23/9, ở Tây Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Gia Lai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Một số nơi có lượng mưa trên 50mm như: Nậm Hăn (Lai Châu) 57mm, Pha Khinh (Sơn La) 57mm, Việt Trung (Quảng Trị) 55mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 67mm.

Dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới:

• Từ đêm 24/9 đến hết ngày 25/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ >200mm.

• Chiều tối và đêm 23/9: Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: mưa 15-30mm, cục bộ >80mm.

Cao nguyên Trung Bộ mưa 20-40mm, cục bộ >100mm.

Nam Bộ mưa 10-30mm, cục bộ >60mm.

• Cảnh báo cường suất mưa lớn >100mm/3h.

• Trong mưa dông có khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ >200mm.Tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 100-250mm, cục bộ >400mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Cảnh báo, từ đêm 24/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, thượng lưu sông Cả lên trên mức BĐ1; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ tối 23/9 đến 2/10

Đêm 23/9 ngày 24/9, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Từ ngày 24/9 đến 2/10:

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/9 đến ngày 25/9

Bắc Bộ, đêm 23/9 ngày 24/9 mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang đêm 23/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm 24/9 ngày 25/9 mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ trong đêm 24/9; sau có mưa to đến rất to trên toàn khu vực Bắc Bộ.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, từ đêm 23/9 đến đêm 24/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong đêm 23/9, sau có mưa rào và dông vài nơi. Thanh Hóa đêm 24/9 mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 25/9, khu vực mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục có nơi mưa to; riêng Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ từ đêm 23-24/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/9 đến ngày 3/10

Bắc Bộ, từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9 có mưa to đến rất to. Ngày 27/9, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khoảng ngày 29/9 đến 1/10, khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế, từ đêm 25-27/9 mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 25-26/9 có mưa to đến rất to. Ngày 28-29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm dần.

Các khu vực khác, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 26-28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.