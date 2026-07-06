Thủ tướng: Cần tôn vinh điển hình cơ sở trong vận hành chính quyền 2 cấp

(VTC News) -

Định hướng trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 6/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Đề cập đến các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

"Phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng, kết quả cuối cùng là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó, theo người đứng đầu Chính phủ, cần tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng "2 con số", các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Đi kèm với đó là đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp…có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao.

Thủ tướng cho rằng, tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình, của địa phương mình.

Gợi mở một số định hướng trọng tâm, ưu tiên thời gian tới trong công tác thi đua - khen thưởng, Thủ tướng nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng như kết quả tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia; xử lý các dự án ách tắc, tồn đọng; hoàn thiện thể chế, pháp luật; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là phát triển hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực…

Đi sâu phân tích một số ví dụ cụ thể trên các lĩnh vực, Thủ tướng đặt vấn đề: "Cần quan tâm hơn nữa việc tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải phóng mặt bằng cho triển khai các dự án trọng điểm quốc gia".

Theo Thủ tướng, vừa qua, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành đã tập trung giải quyết các điểm nghẽn về thể chế, trong khi việc tổ chức thực hiện là ở địa phương. Do đó cần mạnh dạn khen thưởng những địa phương đã giải quyết triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, điểm nghẽn, đưa những dự án tồn đọng trở lại hoạt động phục vụ cho tăng trưởng.

Thủ tướng cũng đề cập tới những đóng góp rất quý báu, tâm huyết của các lực lượng, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ; cũng như vừa qua quân đội, công an đã triển khai rất nhanh chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về đưa lực lượng sang Venezuela tham gia cứu hộ động đất…

Cùng với đó là những điển hình tốt, cách làm hay trong xây dựng các trường bán trú tại các xã biên giới; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong điều kiện hết sức khó khăn; tham gia xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số… Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cần kịp thời khen thưởng những nơi xử lý được những điểm nóng từ sớm, từ xa, từ cơ sở, vận động người dân đồng tình, ủng hộ để phục vụ tăng trưởng và triển khai những dự án lớn…

"Đây là những việc mà chúng ta phải bám sát để có thể có những cách làm mới hơn nữa trong công tác thi đua - khen thưởng", Thủ tướng nói.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Chính phủ đưa ra là đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua. Việc chấm điểm, bình xét thi đua phải dựa trên dữ liệu thực, quy trình đánh giá khen thưởng phải khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính giấy tờ.

Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngay bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại, theo thời gian thực, có chỉ số đo lường cụ thể.

Thủ tướng tin tưởng những nhiệm vụ, giải pháp được thống nhất tại phiên họp sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, đưa thi đua, khen thưởng tiếp tục trở thành nguồn động lực to lớn, huy động sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.