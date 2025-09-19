Thứ trưởng Bộ Y tế cứu người gặp tai nạn trên cầu Nhật Tân

(VTC News) -

Anh T.H.H (SN 1981, trú tại Hà Nội) gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đi làm về, bất tỉnh tại chỗ trên cầu Nhật Tân. Vụ việc diễn ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông ùn ứ, trong khi tính mạng nạn nhân bị đe dọa từng phút.

Thời điểm đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tình cờ đi công tác ngang qua, lập tức chỉ đạo đưa nạn nhân tới Bệnh viện E xử trí ca chấn thương nặng.

Ngay trên đường vận chuyển, Thứ trưởng liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện E yêu cầu kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp, chuẩn bị sẵn mọi điều kiện để tiếp nhận và xử trí bệnh nhân, tận dụng tối đa "giờ vàng" trong cấp cứu.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện E, hệ thống báo động toàn viện được kích hoạt. Các chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức, ngoại thần kinh và hồi sức tích cực được huy động tối đa. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương, gồm: máu tụ dưới màng cứng, dập não, chảy máu dưới nhện, gãy nhiều xương sườn, tràn máu và khí màng phổi.

Ngay trong đêm, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật mở màng phổi, dẫn lưu máu, đồng thời tiến hành mổ sọ lấy máu tụ, giải phóng chèn ép não. Bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Đình Thuyên – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E – cho biết: “Đây là ca bệnh cực kỳ nặng, tiên lượng rất dè dặt, mọi quy trình xử lý đều phải chính xác và khẩn trương. Chỉ cần chậm trễ khoảng 30 phút, bệnh nhân có thể không qua khỏi”.

Sau hai tuần điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, có phản xạ tốt, nhận biết được người thân và bác sĩ. Tuy còn phải tiếp tục hồi sức và phục hồi chức năng, nhưng cơ hội phục hồi đang rất khả quan.

Theo bác sĩ Thuyên, trường hợp này là minh chứng điển hình cho vai trò sống còn của “thời gian vàng” trong cấp cứu chấn thương. “Càng rút ngắn khoảng thời gian từ tai nạn đến khi được tiếp nhận và xử trí tại cơ sở y tế, cơ hội sống càng cao”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, việc sơ cứu ban đầu đúng cách, như: đảm bảo đường thở, đặt bệnh nhân ở tư thế an toàn, vận chuyển phù hợp và nhanh chóng đưa đến bệnh viện có chuyên khoa là yếu tố then chốt giúp cứu sống bệnh nhân.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần được trang bị kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ngoài cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống tai nạn giao thông.