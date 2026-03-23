'Thủ phủ công nghiệp' một thời nhường chỗ đại công trường trên đất vàng Thủ đô

Đầu năm 2026, TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng chuyển mục đích sử dụng hơn 62.000 m² đất tại số 231 Nguyễn Trãi để phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng; đồng thời thu hồi hơn 11 ha đất tại các địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi - nơi từng là Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Xà phòng Hà Nội và các cơ sở liên quan, để triển khai khu chức năng đô thị. Theo quy hoạch, toàn bộ khu “Cao Xà Lá” sẽ được phát triển thành khu đô thị hiện đại với các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học và hệ thống tiện ích đồng bộ, tổng mức đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.