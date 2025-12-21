Thị trường chứng khoản khó có sóng mạnh trong ngắn hạn

(VTC News) -

Dự đoán về thị trường chứng khoán thời gian tới, ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội cho rằng, kịch bản VN-Index tiếp tục kiểm định lại đỉnh 1800 điểm có xác suất xảy ra rất cao và thị trường có thể có nhịp tăng hưng phấn ngắn hạn.

Tuy vậy nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là cơ hội để nhà đầu tư còn “kẹp hàng” điều chỉnh vị thế và giữ mức tỷ trọng tiền mặt lớn hơn.

Thời gian vừa qua, tiếp xúc với các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm bất động sản, ông nhận thấy thời điểm cuối năm, điều kiện kinh doanh khó khăn hơn 2 quý trước, phần lớn bị ảnh hưởng bởi lãi suất ngân hàng khiến chi phí vốn tăng cao, làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Có thể thấy rõ điều đó khi giá cổ phiếu nhóm này tiếp tục chiết khấu sâu trong những tuần vừa qua.

Chính vì vậy, ông cho rằng, kỳ vọng vào sóng tăng mới ngay trong đầu quý I/2026 là không nhiều.

"Quan điểm của tôi vẫn không thay đổi trong những tuần qua, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi ít nhất tới thời điểm lãi suất ngân hàng có sự ổn định, đồng thời nhóm cổ phiếu chứng khoán đã tạo đáy xong và dẫn dắt thị trường vượt đỉnh", ông Quang nhấn mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt lại cho rằng, ở thời điểm hiện tại, việc dự báo kết quả kinh doanh quý IV/2025 cũng như cả năm 2025 đã trở nên khá rõ ràng và không còn là yếu tố “bất ngờ” đối với thị trường. Nhiều nhóm ngành trọng yếu như Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư công và Bất động sản đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay sau 9 tháng đầu năm, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã tiệm cận hoặc vượt kế hoạch năm, đặc biệt ở nhóm Chứng khoán.

Do đó, yếu tố kết quả kinh doanh quý IV khó đủ sức trở thành chất xúc tác để khởi động một sóng tăng mới, mà chỉ mang tính củng cố xu hướng đối với những cổ phiếu có nền tảng tốt.

Trọng tâm quan tâm của nhà đầu tư đang dần dịch chuyển sang triển vọng năm 2026 với các yếu tố như: Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 đủ rõ và có tính lan tỏa; chính sách tiền tệ – tín dụng tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ; và đặc biệt là dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ hơn, gắn với câu chuyện nâng hạng thị trường.

"Chỉ khi những yếu tố này hội tụ, thị trường mới có đủ nền tảng để bước vào một sóng tăng mới bền vững, thay vì chỉ dao động dựa trên kết quả kinh doanh đã phần nào được phản ánh vào giá", vị chuyên gia nhận định.

Thị trường chứng khoản khó có sóng mạnh trong ngắn hạn. (Ảnh minh hoạ)

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Phú Hưng cho rằng, ở thời điểm hiện tại nên ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững và rủi ro thấp, thay vì tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành mang tính đầu cơ. Trọng tâm là tập trung vào những doanh nghiệp đầu ngành, bảng cân đối lành mạnh, dòng tiền kinh doanh ổn định, cũng như mức độ sử dụng nợ vay thấp.

Theo đó, nên ưu tiên với một số cổ phiếu Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, các doanh nghiệp Hạ tầng - Đầu tư công có nguồn việc và dòng tiền rõ ràng, cùng với những cổ phiếu đầu ngành Tiêu dùng, khả năng hưởng lợi từ xu hướng phục hồi sức mua dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể chú ý thêm với các doanh nghiệp ngành Tiện ích, Dầu khí, khi nhu cầu sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh.

Chuyên gia của chứng khoán MBS cũng nhận định, trong bối cảnh nhà đầu tư giảm rủi ro, tiêu chí giải ngân thường dịch chuyển từ câu chuyện tăng nhanh sang tăng chắc gồm các tiêu chí như lợi nhuận có thể dự báo, bảng cân đối không quá căng, và định giá không còn phản ánh kỳ vọng quá lạc quan. Chiến lược giải ngân lúc này là chia nhỏ điểm mua và ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, thay vì đuổi theo sóng ngắn.

Nếu lọc theo nhóm ngành, có thể chia thành ba nhóm đáng chú ý. Thứ nhất là nhóm ngân hàng, nhóm có khả năng hưởng lợi khi tín dụng tăng tốc, nhưng vẫn cần ưu tiên các ngân hàng có chất lượng tài sản và khả năng kiểm soát chi phí vốn tốt.

Thứ hai là nhóm dầu khí. Khi thị trường phân hóa và nhà đầu tư tránh rủi ro, nhóm này hưởng lợi từ chu kỳ giá dầu biến động hẹp và ổn định với câu chuyện lợi nhuận gắn với biến số đầu vào–đầu ra tương đối rõ, kết hợp với các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cho PVN.

Thứ ba là các doanh nghiệp đầu ngành nhóm công nghệ và tiêu dùng thiết yếu, nhóm có lợi thế về tăng trưởng dài hạn hoặc sức chống chịu trong giai đoạn dòng tiền thận trọng.

Đồng quan điểm, chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt cũng cho rằng, lúc này cần giữ quan điểm thận trọng là chủ đạo. Dù thị trường có nhịp hồi phục khá tốt trong tuần qua và độ rộng đã cải thiện hơn nhưng VN-Index đang tiến sát vùng cản quan trọng 1700 – 1710 điểm, vì vậy cần tiếp tục quan sát phản ứng cung – cầu tại khu vực này trước khi đưa ra quyết định gia tăng tỷ trọng mạnh.

Chiến lược chủ đạo trong ngắn hạn vẫn là lướt sóng ngắn hạn cuối năm, tận dụng các nhịp hồi của thị trường để cơ cấu lại danh mục thay vì đặt cược sớm vào một xu hướng tăng dài.

Việc nâng tỷ trọng cho kỳ vọng quý 1/2026 sẽ chỉ được cân nhắc khi thị trường có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn, đặc biệt là sự lan tỏa dòng tiền sang nhiều nhóm cổ phiếu, giảm dần sự phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ như VIC.

Trong bối cảnh hiện tại, việc mua đuổi theo đà tăng là không phù hợp. Chiến lược hợp lý vẫn là kiểm soát rủi ro và chờ cơ hội rõ nét hơn cho tầm nhìn trung hạn.