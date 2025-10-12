Thị trường căn hộ, nhà phố khu vực phía Nam ra sao?

(VTC News) -

Chị Nguyễn Thùy Linh, môi giới bất động sản tại phường Phước Long, TP.HCM cho biết, thời gian qua, khách mua bất động sản đã quay lại thị trường. Tuy nhiên, số lượng “chốt” chưa nhiều như thời điểm năm 2018-2019.

“Ba tháng qua, tôi chốt thành công 4 căn nhà cho khách, trong đó 3 căn chung cư và 1 căn nhà phố. Giao dịch chưa quá sôi động nhưng có thanh khoản là vui rồi”, chị Linh nói.

Thị trường căn hộ, nhà phố ở TP.HCM có nhiều dấu hiệu khởi sắc. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Ngọc Hậu, đại diện một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM chia sẻ, trong quý 3/2025, thị trường bất động sản tại TP.HCM nhiều giao dịch hơn. "Rổ hàng" công ty nhận về đã chốt thành công khoảng 45-50%. Đây là tín hiệu khởi sắc.

"Chúng tôi nhận phân phối căn hộ, nhà phố ở TP.HCM và Tây Ninh. Lượng căn hộ ở khu vực Bình Dương (cũ) thanh khoản tốt do nguồn cung đa dạng với nhiều phân khúc giá. Trong đó, căn hộ dưới 2 tỷ đồng được người dân rất quan tâm và bán chạy", ông Hậu nói.

Những căn hộ có giá "bình dân" được đông đảo người dân quan tâm. (Ảnh: Đại Việt)

Theo nghiên cứu của DKRA Consulting, thị trường bất động sản ở TP.HCM và vùng phụ cận quý 3/2025 đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Trong đó, phân khúc căn hộ dẫn đầu về tỷ lệ tiêu thụ.

DKRA Consulting chia sẻ, trong quý 3, nguồn cung căn hộ sơ cấp có hơn 15.400 căn được chào bán, tăng 15% so với cùng kỳ quý 3/2024. TP.HCM tiếp tục là địa phương dẫn đầu, chiếm gần 97% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Nguồn cung mới đạt khoảng 6.000 căn, Bình Dương (cũ) là thị trường chủ đạo khi chiếm đến 63,5% tổng số căn hộ được mở bán trong quý 3. Tỷ lệ tiêu thụ căn hộ sơ cấp đạt hơn 8.200 căn, tương đương 54%.

“Sức cầu chung thị trường sơ cấp duy trì đà hồi phục, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ quý 3/2024. Trong khi đó, mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục tăng, mức tăng trung bình từ 12% - 18% so với cùng kỳ. Giá bán thứ cấp bình quân tăng 7% - 15% với thanh khoản tiếp tục khởi sắc”, đại diện DKRA Consulting phân tích.

Ở phân khúc nhà phố, biệt thự, TP.HCM và vùng phụ cận có nguồn cung sơ cấp trong quý 3 đạt hơn 7.100 căn, tăng 27% so với cùng kỳ. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở TP.HCM, chiếm 81% tổng nguồn cung. Tỷ lệ tiêu thụ đạt hơn 1.200 căn, tương đương 17%. Tỷ lệ tiêu thụ nhà phố, biệt thự gấp 3 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn khá thấp. Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 5% so với quý trước.

Theo dự báo từ DKRA Consulting, trong quý 4/2025, phân khúc căn hộ vẫn có những kỳ vọng khởi sắc vì nhiều dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị mở bán với số lượng từ 10.000 – 13.000 căn. Trong đó, gần 50% nguồn cung căn hộ đến từ khu vực Bình Dương (cũ). Phân khúc hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại trung tâm TP.HCM, trong khi phân khúc hạng B, C dẫn dắt thị trường vùng ven.

Trong quý 4, nguồn cung phân khúc nhà phố, biệt thự cũng sẽ tăng nhẹ so với quý 3, dao động trong khoảng 850 - 950 sản phẩm. Nguồn cung có xu hướng dịch chuyển về các khu đô thị vệ tinh nơi có quỹ đất lớn, thuộc "vùng trũng" về mặt bằng giá và được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng giao thông đang hoàn thiện. Sức cầu chung của thị trường dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện trong quý 4/2025.