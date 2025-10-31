Thêm loạt sản phẩm âm nhạc biến mất sau khi bị gọi tên vì ca từ phản cảm

(VTC News) -

Trên kênh Youtube với gần 700 nghìn lượt theo dõi, MV Sự nghiệp chướng của Pháo đã biến mất. Theo tìm hiểu của PV, ca khúc cũng bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến khác.

Sự nghiệp chướng được ra mắt vào cuối tháng 3. Thời điểm ấy, sản phẩm này của Pháo nhanh chóng nhận về lượt nghe lớn, song cũng gây nhiều bàn tán trên mạng xã hội. Một bộ phận người nghe phản ứng khi bản rap có nhiều nội dung tiêu cực, ngôn từ phản cảm.

Những ngày qua, Sự nghiệp chướng của Pháo bị "điểm tên" trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM về ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa. Việc Pháo gỡ bỏ bài hát có ca từ lệch chuẩn diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng có chủ trương quyết liệt nhằm chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn.

Pháo ẩn bản hit triệu view "Sự nghiệp chướng".

Ngoài Pháo, ca sĩ Jack và rapper Binz đã gỡ bỏ MV có ca từ nhạy cảm. Nhiều người cũng phát hiện GDucky âm thầm xóa sản phẩm Miền mộng mị. Loạt bản rap diss của Rocky CDE cũng "bốc hơi" khỏi kênh YouTube của rapper này.

Một loạt các rapper khác như 24k.Right, Robber, Dangrangto cũng bắt đầu ẩn các sản phẩm âm nhạc có lời lẽ gay gắt, phản cảm.

Tuy nhiên, B Ray gây khó hiểu khi ẩn rồi mở lại Cao ốc 20 (kết hợp cùng Đạt G) - ca khúc cũng bị gọi tên vì ngôn từ độc hại. Bản hit Trình với hơn 31 triệu view của Hieuthuhai vẫn xuất hiện trên kênh Youtube mặc dù liên tục gây tranh cãi những ngày qua. Rapper Andree cũng chưa có động thái gì dù loạt ca khúc của anh bị réo tên.

Binz nhanh chóng ẩn 2 MV có ca từ phản cảm trên YouTube.

Trước đó, ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gửi công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM và các cơ quan báo chí TP.HCM về việc "Đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa".

Trong đó cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM.

Một số nghệ sĩ được nhắc đến trong công văn này gồm ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, Pháo với bài Sự nghiệp chướng; GDucky với bài Miền mộng mị; bài CLME (của Hoàng Tôn - Andree - Tinle); Andree với bài Kẹo; B Ray và Đạt G với bài Cao ốc 20; Hieuthuhai với bài Trình; Andree và Bình Gold với bài Em iu...

Tại buổi làm việc nhằm trao đổi, thống nhất các biện pháp xử lý trước thực trạng nhiều ca khúc nội dung phản cảm, lệch chuẩn văn hóa, sáng 27/10, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định, cơ quan quản lý thể hiện rõ tinh thần, quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn hoạt động biểu diễn.

"Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc", ông nhấn mạnh.