Thế Giới Di Động nâng tầm thị trường camera: 'Có camera, tiện lắm, an toàn lắm'

Nếu như vài năm trước, hình ảnh camera giám sát thường gắn với các khu đô thị hay những cửa hàng buôn bán, thì nay “mắt thần” an ninh đã len lỏi đến mọi miền đất nước.

Từ thành thị đến nông thôn, ngày càng nhiều người lắp camera để quan sát nhà cửa, sân vườn, bảo vệ tài sản, hoặc tiện theo dõi người già và trẻ nhỏ khi đi làm xa. Camera còn được xem như “người trông nhà” giúp gia chủ quan sát thú cưng, kiểm tra hàng hóa giao nhận, hay đơn giản là an tâm hơn khi đi xa dài ngày.

Thế Giới Di Động là điểm bán camera được nhiều người tin tưởng lựa chọn nhờ tiện lợi, dịch vụ nhiệt tình và nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng.

Sự thay đổi đó cho thấy camera đã trở thành một sản phẩm thiết yếu trong nhiều gia đình, xuất hiện trong ngày càng nhiều tổ ấm Việt. Giữa làn sóng chuyển mình ấy, Thế Giới Di Động là một trong những đơn vị tiên phong mở rộng dịch vụ camera đến khắp vùng miền, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thiết bị an ninh chính hãng, được tư vấn, lắp đặt miễn phí và bảo hành tận nơi. Hệ thống 3.000 cửa hàng của Thế Giới Di Động vì thế trở thành cầu nối đưa “mắt thần” an toàn đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt.

Không chỉ dừng ở việc bán thiết bị, Thế Giới Di Động còn mang đến giải pháp trọn gói từ tư vấn, lắp đặt đến chăm sóc sau mua. Với đội ngũ hỗ trợ sau bán hàng khắp 34 tỉnh thành, Thế Giới Di Động đảm bảo mọi khách hàng đều được phục vụ nhanh chóng và đồng bộ. Đặc biệt, dịch vụ lắp đặt và hướng dẫn tận nhà hoàn toàn miễn phí, không lo chi phí phát sinh hay bị đội giá khi triển khai.

Các kỹ thuật viên không chỉ lắp đặt mà còn hỗ trợ kết nối, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, giúp thiết bị vận hành ổn định và dễ dùng ngay cả với người lớn tuổi hoặc người không rành công nghệ.

Dù ở tỉnh thành nào, người dùng cũng có thể đến cửa hàng Thế Giới Di Động hoặc Điện máy Xanh gần mình để mua sắm hoặc được tư vấn về giải pháp camera phù hợp.

Bên cạnh đó, chính sách bao xài 1 năm 1 đổi 1 và bảo hành tận nhà nhanh chóng giúp khách hàng luôn an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Ngay cả khi mua giúp người thân ở xa, khách hàng vẫn có thể yên tâm rằng mọi khâu từ lắp đặt đến chăm sóc đều được Thế Giới Di Động lo trọn gói. Nhờ vậy, việc sở hữu một chiếc camera trở nên dễ dàng và thân thiện cho mọi gia đình Việt.

“Có camera, tiện lắm, an toàn lắm” - đây chính là cảm nhận mà thương hiệu này muốn đem lại cho người dùng, biến việc mua sắm thiết bị an ninh thành một trải nghiệm đáng tin cậy và thân thiện cho mọi gia đình.

Hơn hết, khi thị trường vẫn tồn tại nhiều rủi ro từ sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nguy cơ gây mất an toàn dữ liệu hay ảnh hưởng chất lượng hình ảnh, thì tại Thế Giới Di Động, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt thương hiệu lớn và chất lượng như Dahua, Ezviz, IMOU, TP-Link… với nhiều phân khúc giá, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu.

Không chỉ là nơi bán hàng uy tín, Thế Giới Di Động còn giúp camera trở nên gần gũi hơn với mọi gia đình. Những chiếc camera ngày nay đã thông minh hơn, tiện ích hơn nhưng giá lại “mềm” hơn nhiều - chỉ từ vài trăm nghìn đồng là có thể sở hữu sản phẩm có hình ảnh sắc nét, cảnh báo thông minh, lưu trữ đám mây và đàm thoại hai chiều. Cộng thêm các ưu đãi mua trả chậm 0% lãi suất kèm trả trước 0 đồng tại Thế Giới Di Động, khách hàng dễ dàng trang bị nhiều camera cùng lúc mà không phải lo áp lực chi phí.

Mọi camera tại Thế Giới Di Động đều là sản phẩm chính hãng, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và độ an toàn.

Có thể nói, Thế Giới Di Động đã tiên phong đem đến quy trình mua và lắp đặt camera tối ưu, tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng, từ khâu tư vấn, lựa chọn, lắp đặt cho đến bảo hành tận nhà, giúp việc sở hữu một chiếc camera trở nên dễ dàng, minh bạch và đáng tin hơn bao giờ hết.

Với những nỗ lực trên, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, Thế Giới Di Động bán ra hơn 1 triệu chiếc camera an ninh, tương đương 220% về số lượng và 215% về doanh thu của cùng kỳ năm trước - một con số kỷ lục không chỉ thể hiện sức tiêu thụ mạnh mẽ mà còn phản ánh sự chuyển mình của thói quen tiêu dùng tại Việt Nam.

Chia sẻ về kết quả này, đại diện Thế Giới Di Động cho biết: “Quan trọng hơn cả doanh số bán, chúng tôi mong muốn giúp người dân ở khắp mọi miền đều có thể tiếp cận công nghệ an ninh một cách dễ dàng, an tâm và minh bạch. 1 triệu chiếc camera được lắp đặt không chỉ là con số, mà là minh chứng cho niềm tin và sự đồng hành của khách hàng dành cho Thế Giới Di Động”.