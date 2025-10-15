Tháo dỡ 'nhà rông bê tông' gần 10 tỷ ở Gia Lai – Cái giá của sự lạc nhịp văn hóa

Nhà rông là nơi tập trung, sinh hoạt cộng đồng và là trái tim của buôn làng, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, lễ hội tâm linh của cộng đồng, nơi các thế hệ nghệ nhân già truyền dạy kiến thức và giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Nhà rông cũng là nơi lưu giữ các hiện vật truyền thống như cồng, chiêng, trống, vũ khí. Vì vậy, việc "bê tông hóa nhà rông" dễ gây phản cảm, làm mất giá trị văn hóa nguyên gốc.