Đóng

Thanh Hóa: 3 công nhân mất tích, hàng nghìn hộ dân bị nước lũ cô lập

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài tại Thanh Hóa gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến hàng nghìn hộ dân bị cô lập, 3 công nhân bị mất tích nghi do nước lũ cuốn trôi.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới