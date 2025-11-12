Thái Lan dẫn độ 'ông trùm' nghi cầm đầu mạng lưới lừa đảo về Trung Quốc

(VTC News) -

Một doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có liên quan “trung tâm lừa đảo khổng lồ” ở Myanmar bị Thái Lan dẫn độ về Trung Quốc hôm nay 12/11.

She Zhijiang, 43 tuổi, bị bắt giữ tại Thái Lan từ năm 2022 sau hơn một thập kỷ lẩn trốn khỏi giới chức Trung Quốc. Ông She bị cáo buộc có dính líu đến tổ hợp cờ bạc và lừa đảo Shwe Kokko ở Myanmar.

She Zhijiang, ông trùm cờ bạc người Trung Quốc bị cảnh sát Thái Lan cảnh sát áp giải tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, trước khi bị dẫn độ về Trung Quốc, ngày 12/11/2025. (Ảnh: Thanaphon Wuttison/Reuters)

Tòa phúc thẩm Thái Lan đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ của Trung Quốc sau quá trình tố tụng kéo dài. Cảnh sát cho biết She được đưa lên chuyến bay rời sân bay Suvarnabhumi, Bangkok lúc 16h30 (giờ địa phương).

Doanh nhân này mang quốc tịch Trung Quốc và Campuchia. Ông bị còng tay và áp giải bởi lực lượng cảnh sát Thái Lan có vũ trang.

Theo thông báo truy nã đỏ của Interpol công bố tháng 5/2021, She đối mặt với cáo buộc điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến và lừa đảo tại Trung Quốc.

Hai quốc gia Anh và Mỹ trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với She và công ty Yatai của ông. Washington cáo buộc ông biến một ngôi làng ở khu vực biên giới Myanmar – Thái Lan thành “thành phố nghỉ dưỡng Shwe Kokko”, nơi diễn ra các hoạt động cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm và lừa đảo trực tuyến trên quy mô toàn cầu.

Shwe Kokko là một trong những trung tâm tội phạm khét tiếng đang bùng nổ ở vùng biên giới Myanmar. Kể từ năm 2021, khu vực này trở thành điểm nóng của các hoạt động chợ đen và tội phạm mạng.

Toàn cảnh thành phố Shwe Kokko, khu phức hợp sòng bạc và giải trí ở Myanmar, nhìn từ phía bên kia biên giới thuộc huyện Mae Sot, Thái Lan, ngày 5/2/2025. (Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters)

Nhiều trung tâm như vậy được cho là chứa “nhà máy lừa đảo trực tuyến”, nơi công nhân, bao gồm cả nạn nhân bị buôn người, bị ép tham gia các trò lừa đảo tình ái và đầu tư. Các vụ lừa đảo này gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm.

Trong các bức thư gửi ra từ nhà tù ở Bangkok được AFP thu thập, She phủ nhận mọi cáo buộc. Ông khẳng định công ty của mình chỉ là một “nhà phát triển đô thị”.

Luật sư người Mỹ của She, ông Daniel Arshack, nói với AFP rằng các cáo buộc “bị ngụy tạo”.

Luật sư Thái Lan của She, ông Sunya Eadjongdee, từ chối bình luận. Ông cho biết vụ dẫn độ là “vấn đề bảo mật”.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, riêng khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã thiệt hại lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023 do các vụ lừa đảo kiểu này. Báo cáo cho biết con số thực tế “có thể còn lớn hơn nhiều”.

Trung Quốc thời gian qua đã dẫn đầu chiến dịch quốc tế nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo. Chính quyền Bắc Kinh tỏ ra đặc biệt lo ngại khi công dân Trung Quốc bị dụ dỗ sang làm việc trong các khu phức hợp tội phạm.

Đầu tháng này, Trung Quốc đã tuyên án tử hình năm người liên quan đến một băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực Kokang, Myanmar.