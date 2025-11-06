70 người Việt chạy khỏi ổ lừa đảo Myanmar sang Thái Lan

(VTC News) -

Tính đến ngày 22/10, khoảng 70 công dân Việt Nam đã chạy từ Myanmar sang Thái Lan sau các chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng Myanmar tại các tụ điểm lừa đảo trực tuyến, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tại Họp báo thường kỳ ngày 6/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng tại hai nước sở tại để tìm hiểu, xác minh thông tin, nhằm triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định

Khu phức hợp lừa đảo KK Park ở Myanmar, nhìn từ biên giới với Thái Lan hồi tháng 2. (Ảnh: Mark Phillips/CNN)

"Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại hai nước lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như các cơ quan chức năng sở tại để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết và hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước các lời mời "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài, nhất là những cơ hội không yêu cầu trình độ, không hợp đồng và không thông qua doanh nghiệp phái cử hợp pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Diễm Châu)

Trong các tình huống khẩn cấp, công dân hoặc người thân được khuyến nghị liên hệ đường dây nóng lãnh sự của Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan để được hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Hồi cuối tháng 10, Quân đội Myanmar và Lực lượng biên phòng bang Karen đã cho nổ tung tòa nhà ở tụ điểm lừa đảo KK Park, Myawaddy, đối diện làng Mae Ku, Mae Sot, Thái Lan. Đây là nỗ lực nhằm xóa bỏ mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại tụ điểm lừa đảo KK Park thuộc thị trấn Myawaddy (đông nam Myanmar).

Đợt kích nổ bắt đầu từ 18h30 ngày 24/10 cho đến tối 25/10. Loạt vụ nổ khiến khói trắng dày đặc lan sang vùng biên giới, tiếng nổ lớn đến mức có thể nghe thấy từ Mae Sot, Thái Lan. Đặc biệt, vụ nổ tại tòa nhà mới xây dựng trong khuôn viên KK Park vào lúc 18h56 khiến toàn bộ công trình bị phá hủy.

Quân đội Myanmar xác nhận động thái này nhằm thể hiện quyết tâm xóa bỏ hoạt động bất hợp pháp và mạng lưới tội phạm ở Myawaddy, bang Kayin.

Theo quân đội Thái Lan, chính quyền Myanmar đã thông báo trước cho họ về kế hoạch và vị trí kích nổ. Giới chức vùng biên giới Thái Lan cũng phát đi thông báo cho người dân qua loa phóng thanh.