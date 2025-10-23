Hơn 600 người tháo chạy sang Thái Lan sau cuộc truy quét lừa đảo ở Myanmar

(VTC News) -

Theo AFP, hơn 600 người bỏ trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất Myanmar và vượt biên sang Thái Lan, sau khi quân đội Myanmar đột kích khu phức hợp này.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tak, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, nói 677 người rời khỏi trung tâm lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy (miền đông Myanmar) và vượt qua sông Moei sang Thái Lan trong sáng cùng ngày.

Hàng nghìn người bị buôn bán vào KK Park, một khu phức hợp trên biên giới Thái Lan-Myanmar được thiết kế để lừa đảo với quy mô toàn cầu. (Ảnh: Stefan Czimmek/DW)

Phóng viên AFP tại hiện trường ghi nhận hơn 100 người khác vẫn đang tập trung bên phía Myanmar, gần cửa khẩu chính giáp huyện Mae Sot, mang theo vali và ba lô lớn. Một tài xế địa phương, yêu cầu giấu tên, ước tính khoảng 700 người vượt biên trái phép trong đêm.

Những khu phức hợp như KK Park được xem là điểm nóng của hoạt động lừa đảo trực tuyến, nơi các nhóm tội phạm thực hiện chiêu trò “tình - tiền” (romance scam) và lừa đảo đầu tư. Các khu này mọc lên dọc biên giới Myanmar kể từ sau năm 2021.

Mặc dù chính quyền Myanmar từng mở chiến dịch truy quét quy mô lớn từ tháng 2 năm nay - đưa khoảng 7.000 lao động hồi hương và Thái Lan cũng chặn kết nối internet xuyên biên giới - nhưng điều tra của AFP trong tháng 10 cho thấy hoạt động xây dựng vẫn tiếp tục, và hàng loạt thiết bị Starlink được lắp đặt để duy trì kết nối vệ tinh.

Ông Sawanit cho biết, lực lượng biên phòng, cảnh sát nhập cư và quân đội Thái Lan đã phối hợp để hỗ trợ những người vượt biên “theo quy trình nhân đạo”. Nhóm này sẽ được sàng lọc để xác định ai là nạn nhân của nạn buôn người và ai có thể bị truy tố vì vượt biên trái phép.

Chính quyền tỉnh Tak cho biết nhóm người vượt biên gồm nhiều quốc tịch khác nhau, cả nam và nữ, và dự kiến sẽ còn nhiều người tiếp tục trốn sang.

Hãng thông tấn Antara của Indonesia dẫn thông tin từ Đại sứ quán nước này tại Yangon cho biết khoảng 20 công dân Indonesia đã “thành công vượt sông Moei sang Thái Lan” tính đến tối 22/10.

Ngành công nghiệp lừa đảo xuyên quốc gia bùng nổ tại Đông Nam Á trong vài năm qua, với hàng nghìn đối tượng tham gia. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, riêng năm 2023, nạn nhân trên toàn khu vực bị lừa tới 37 tỷ USD, và con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực tăng cường trấn áp tội phạm mạng: Phó Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong vừa từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Campuchia; trong khi đó, Campuchia tuần trước trục xuất 64 công dân Hàn Quốc, và hôm 23/10 tiếp tục bắt giữ thêm 57 người Hàn Quốc cùng 29 người Trung Quốc bị nghi tham gia các đường dây tương tự tại Phnom Penh.