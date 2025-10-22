Thứ trưởng Tài chính Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo

(VTC News) -

Phát biểu trước báo chí, ông Vorapak khẳng định hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào và cho biết quyết định từ chức nhằm tập trung vào "cuộc chiến pháp lý" để chứng minh sự trong sạch của mình.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong trong cuộc họp thường niên của IMF/Ngân hàng Thế giới tại Mỹ, ngày 15/10. (Ảnh: Reuters)

“Để theo đuổi cuộc chiến pháp lý này, tôi cần thời gian, và e rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến vai trò của mình tại Bộ Tài chính. Tôi muốn tạo điều kiện để chính phủ tiếp tục công việc mà không bị phân tâm bởi những cáo buộc”, ông nói.

Ông cũng tuyên bố sẽ khởi kiện những ai tung tin "sai sự thật và có động cơ chính trị" chống lại ông.

Ông Vorapak, một nhà tài chính dày dạn kinh nghiệm vừa nhậm chức hồi tháng trước, bị đặt vào tầm ngắm sau khi một bản tin tiết lộ vợ ông đã nhận khoảng 3 triệu USD bằng tiền điện tử trong năm nay từ các mạng lưới tội phạm Trung Quốc - Campuchia.

Điều đáng chú ý là ông Vorapak được chính phủ giao nhiệm vụ tham gia một ủy ban điều tra chính mạng lưới tội phạm này. Ngoài ra, ông cũng từng được ghi danh là cố vấn cho BIC Bank Cambodia - ngân hàng Campuchia bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Trước áp lực từ phía dư luận, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã yêu cầu ông Vorapak giải trình bằng văn bản về các cáo buộc trong tuần này.

Trước khi bước chân vào chính trường, ông Vorapak dành phần lớn sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính tư nhân và từng giữ các vị trí cao cấp tại chi nhánh Thái Lan của những ngân hàng quốc tế danh tiếng như Bank of America và JPMorgan Chase.