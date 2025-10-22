Đóng

'Ông trùm' Chen Zhi bị phanh phui nơi giấu tiền ở Campuchia

(VTC News) -

"Ông trùm" Chen Zhi bị phanh phui nơi giấu tiền số tiền khủng lên đến hơn 63 triệu USD trong các ngân hàng Hàn Quốc tại Phnom Penh, Campuchia.

LINH NGÂN
