'Ông trùm' Chen Zhi bị phanh phui nơi giấu tiền ở Campuchia
(VTC News) -
"Ông trùm" Chen Zhi bị phanh phui nơi giấu tiền số tiền khủng lên đến hơn 63 triệu USD trong các ngân hàng Hàn Quốc tại Phnom Penh, Campuchia.
LINH NGÂN
Tin mới
'Ông trùm' Chen Zhi bị phanh phui nơi giấu tiền ở Campuchia
11:36 22/10/2025
Techcombank đưa White Night - Đêm hòa nhạc đẳng cấp Hoàng gia Nga - về Việt Nam
11:34 22/10/2025
Vụ nghi phóng hỏa ở Gia Lai: Nạn nhân nhỏ tuổi bỏng độ IV, phải thở máy
11:30 22/10/2025
Chỉ còn khoảng 2.500 vé tàu chạy suốt Bắc - Nam dịp cao điểm Tết Bính Ngọ
11:27 22/10/2025
NATO điều 70 máy bay, 2.000 binh sĩ tham gia diễn tập hạt nhân
11:17 22/10/2025
Vinamilk cùng cộng đồng viết tiếp hành trình sẻ chia
11:13 22/10/2025
Đề xuất thống nhất một bộ sách giáo khoa, bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS
11:08 22/10/2025
Phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cầu Là
11:03 22/10/2025
Bia hơi thực chất là gì, có gì khác biệt?
11:02 22/10/2025
VinFast đào tạo hơn 3.000 kỹ thuật viên ô tô, xe máy điện, đài thọ 100% học phí
11:01 22/10/2025
Tín hiệu vệ tinh không được mã hóa, dữ liệu dân sự, quân sự dễ dàng bị nghe lén
10:48 22/10/2025
Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 22/10
10:48 22/10/2025
Ngày mai, giá xăng dự báo quay đầu giảm
10:48 22/10/2025
Chưa thay đổi bảng lương viên chức cho đến khi cải cách tiền lương
10:39 22/10/2025
Khi 'đất vàng' được trả về cho cộng đồng
10:32 22/10/2025
Đường chế biến hại sức khỏe ra sao?
10:25 22/10/2025
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc se lạnh nhiều ngày
10:21 22/10/2025
Dân mạng mừng reo: 'Ơn giời, Hà Nội cuối cùng cũng lạnh rồi'
10:17 22/10/2025
Ukraine tập kích nhà máy hóa chất quan trọng của Nga bằng tên lửa StormStorm
10:05 22/10/2025
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/10 và rạng sáng ngày 24/10
10:02 22/10/2025
Nhiều điểm mới về tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo Nghị định 158
10:00 22/10/2025
Tại sao người Nhật ăn cơm ngày 3 bữa nhưng ít bị tiểu đường?
10:00 22/10/2025
Vietjet ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế với Phần Lan
09:59 22/10/2025
Artemis II chưa thể cất cánh, NASA vẫn tăng tốc chế tạo Artemis III
09:36 22/10/2025
Giá vàng giảm sốc 5 triệu, nhiều người lỗ gần 10 triệu đồng/lượng sau 1 ngày
09:32 22/10/2025
Nên dùng gạch đặc hay gạch lỗ để xây nhà?
09:26 22/10/2025
Công nghệ 22/10: Netflix tăng sử dụng AI, YouTube bảo vệ gương mặt người dùng
09:14 22/10/2025
Bão số 12 Fengshen di chuyển chậm, miền Trung mưa tăng dần từ trưa nay
09:07 22/10/2025
TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026
09:01 22/10/2025
Người Hà Nội xuýt xoa đón gió lạnh đầu mùa
08:58 22/10/2025
