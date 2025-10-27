Quân đội Myanmar cho nổ tung tòa nhà lừa đảo khét tiếng KK Park

(VTC News) -

Quân đội Myanmar và Lực lượng biên phòng bang Karen tiếp tục hoạt động trong ngày thứ ba liên tiếp nhằm xóa bỏ mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại tụ điểm lừa đảo KK Park thuộc thị trấn Myawaddy (đông nam Myanmar).

Đợt kích nổ bắt đầu từ 18h30 ngày 24/10 cho đến tối 25/10. Loạt vụ nổ khiến khói trắng dày đặc lan sang vùng biên giới, tiếng nổ lớn đến mức có thể nghe thấy từ Mae Sot, Thái Lan. Đặc biệt, vụ nổ tại tòa nhà mới xây dựng trong khuôn viên KK Park vào lúc 18h56 khiến toàn bộ công trình bị phá hủy.

Khói bốc sau vụ nổ tại khu phức hợp KK Park ở miền đông Myanmar. (Ảnh: Getty)

Chiến dịch thực hiện nhằm mục đích phá hủy tất cả tòa nhà mới ở khu vực phía nam của khu phức hợp, nơi được cho là một phần của mạng lưới lừa đảo chính. Trong bước đầu tiên của kế hoạch, Myanmar sẽ phá hủy những tòa nhà chưa hoàn thành hoặc tòa nhà ngoại vi, sau đó nhắm vào công trình trung tâm, nơi đặt hoạt động cốt lõi của tổ chức tội phạm.

Quân đội Myanmar xác nhận động thái này nhằm thể hiện quyết tâm xóa bỏ hoạt động bất hợp pháp và mạng lưới tội phạm ở Myawaddy, bang Kayin.

Theo quân đội Thái Lan, chính quyền Myanmar đã thông báo trước cho họ về kế hoạch và vị trí kích nổ. Giới chức vùng biên giới Thái Lan cũng phát đi thông báo cho người dân qua loa phóng thanh.

Chiến dịch cũng ghi nhận 10.000 công dân nước ngoài cố gắng chạy trốn khỏi khu phức hợp vào ngày 24/10. Quan chức Thái Lan tại huyện Mae Ramat nhận được cảnh báo sau khi một nhóm công dân Trung Quốc bị bắt quả tang vượt biên trái phép.

Người đứng đầu huyện Parinya Sairoj ra lệnh cho cảnh sát biên phòng, kiểm lâm, cán bộ hành chính địa phương và tình nguyện viên phòng thủ thôn phối hợp với nhau để chặn nhóm người này tại huyện Khane Chue.

Chính quyền bắt giữ 31 người, gồm 30 người Trung Quốc và một phụ nữ Lào. Họ vượt sông Moei qua một kênh đào tự nhiên tại làng Tha Hin Si.

Những ổ lừa đảo quy mô lớn mọc lên như nấm dọc theo biên giới Myanmar kể từ khi nội chiến xảy ra sau cuộc đảo chính năm 2021 ở nước này, trong đó KK Park được xem là một trong những tụ điểm khét tiếng nhất.