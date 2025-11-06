Bị bắt vì lưu trú quá hạn, du khách Trung Quốc 'lộ mặt' lừa đảo quốc tế

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ một người Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế.

Liao MingMing bị bắt giữ.

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người Trung Quốc lưu trú quá hạn từ ngày 14/10 đến nay. Công an tổ chức xác minh và xác định đây chính là Liao MingMing (sinh năm 1986), người đang bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã về tội lừa đảo qua Internet.

17h ngày 5/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức bắt giữ Liao MingMing.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ sở lưu trú, tổ chức và cá nhân quản lý người nước ngoài cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi thời hạn tạm trú; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Trước đó, ngày 11/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) làm rõ hành vi của nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, ngày 5/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp nhóm tội phạm Trung Quốc thuê căn hộ trên đường Hàm Nghi về hành vi sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế hoặc thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để quẹt vào các máy POS (máy thanh toán không dùng tiền mặt) để chiếm đoạt tiền có trong thẻ.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 máy POS, 196 biên lai, 3 thẻ card thanh toán quốc tế, 2 máy tính xách tay và 10 điện thoại di động mà nhóm này dùng để thực hiện hành vi trên.

Qua đấu tranh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ thêm 2 người là Trần Quang Trà (SN 1990) và Trịnh Thị Khánh Linh (SN 1996, vợ của Trà, cùng trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), thu giữ 14 máy POS, 15 thẻ thanh toán ngân hàng, 186 hoá đơn thanh toán.

Cùng thời điểm trên, cơ quan công an triển khai tổ công tác bắt giữ YI HUAIMOU (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) tại sân bay Tân Sơn Nhất khi hắn đang có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam. YI HUAIMOU là anh trai của YI HUAIBIN - là một trong số các đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã bị giữ khẩn cấp trước đó.

Công an xác định số tiền nhóm tội phạm chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới khoảng 30 tỷ đồng.