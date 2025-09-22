TBT Tô Lâm kỳ vọng Petrovietnam: 'Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu'

(VTC News) -

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 - 3/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương dự Lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nêu rõ: Suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là động lực dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

Petrovietnam đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm Quốc gia trong và ngoài nước như Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí - Điện - Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng… ở nước ngoài như Nga, Algeria.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước về hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Petrovietnam.

Petrovietnam đã làm chủ hầu hết các công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí ở trình độ thế giới từ thăm dò, khai thác dầu khí, xử lý khí; đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện tua bin khí, tua bin hơi,… đóng góp vào khoa học dầu khí thế giới công nghệ khai thác dầu trong đá móng, chế tạo giàn khoan tự nâng, tổng hợp graphene...; đào tạo được đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao, hình thành tri thức ngành dầu khí, qua đó góp phần thay đổi và nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất Việt Nam.

Thông qua đó, Petrovietnam thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm “5 An”: An ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Petrovietnam kiên cường vượt qua thử thách, phục hồi, phát triển với tốc độ tăng trưởng rất cao, đạt nhiều kỷ lục mới trong sản xuất, kinh doanh; hồi sinh và đưa vào hoạt động hiệu quả nhiều công trình, dự án lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Petrovietnam.

“Đến ngày hôm nay, Petrovietnam có thể tự hào với những thành tựu to lớn, trong đó 5 chỉ số đạt cao nhất: Quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách nhiều nhất; liên tục đạt lợi nhuận cao nhất; doanh nghiệp có số lượng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học công nghệ nhiều nhất; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp cho an sinh xã hội cao nhất”, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam.

Dựa trên nền tảng đó, theo Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, Tập đoàn đã thực hiện bước chuyển chiến lược, trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tổ hợp Năm lĩnh vực hoạt động chính thành Ba trụ cột: Năng lượng là cốt lõi - Công nghiệp là nền tảng - Dịch vụ kỹ thuật là mũi nhọn.

Petrovietnam cũng mở rộng khai thác các tầng năng lượng, tài nguyên, khoáng sản đáy biển; phát triển vật liệu mới, nhiên liệu bền vững, cơ khí năng lượng. Chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, từ số không, Petrovietnam đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu.

Cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, Petrovietnam sẽ kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược đã xác định tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ IV, phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân thuộc Petrovietnam.

“Với khát vọng, bản lĩnh và trí tuệ của người Petrovietnam, dưới sự lãnh đạo, chăm lo và tin yêu của Đảng, Nhà nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và khẳng định Petrovietnam sẽ vững bước, tiếp tục là trụ cột kinh tế quốc gia, là niềm tự hào của dân tộc, và viết tiếp những trang sử vàng trong hành trình vinh quang chinh phục những đỉnh cao mới”, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà Petrovietnam đã đạt được trong suốt hành trình 50 năm xây dựng và phát triển.

“Các đồng chí bằng trí tuệ, sức sáng tạo, lòng yêu nghề, yêu nước đã đóng góp cho tri thức dầu khí thế giới. Đặc biệt, các đồng chí đã thiết kế, chế tạo, thi công ra những nhà giàn DK hiện hữu trên Biển Đông trong những khu vực chủ quyền trên biển của Việt Nam”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thực hiện nghi thức khởi động Chương trình STEM Innovation Petrovietnam - Kiến tạo tương lai xanh .

Đánh giá nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ Petrovietnam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đạt thành tựu nổi bật, thể hiện qua sứ mệnh “5 An” và thành tựu “5 Nhất”. Bài học cốt lõi ở đây chính là: Kỷ luật thực thi - Quản trị rủi ro - Đổi mới liên tục - Liên kết chuỗi giá trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đánh giá cao sáng kiến của Petrovietnam về chương trình “Phòng giáo dục, thực hành STEM”. Thông qua các chương trình đồng hành cùng giáo dục, Petrovietnam đã triển khai phòng học STEM tại nhiều địa phương - một mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tương lai, khai thác tài nguyên con người trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trung ương và Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận mang tính chiến lược. Với Petrovietnam, Tập đoàn có trách nhiệm triển khai Kết luận số 76/KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để Petrovietnam chuyển từ “khai thác tài nguyên” sang “kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ lãnh đạo Petrovietnam.

Bước vào thời kỳ mới với nhiều biến động và yêu cầu cấp bách về an ninh năng lượng, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ 5 trọng trách chiến lược Petrovietnam cần đảm nhiệm: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo kiến trúc “3 lớp”: nguồn truyền thống, nguồn linh hoạt (LNG, lưu trữ…) và nguồn năng lượng mới điện gió, điện hạt nhân,…); dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa với các tổ hợp lọc - hóa dầu, cơ khí chế tạo, trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái; đổi mới mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch, hiệu quả, bền vững; tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi tặng Petrovietnam 8 chữ: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”.

Tiên phong để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Vượt trội trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp Nhà nước.

Bền vững trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia.

Toàn cầu, trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

“Tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ và nghĩa tình, Petrovietnam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là “doanh nghiệp Dân tộc” vì lợi ích quốc gia, niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng giao phó.

Với những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn, tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tập đoàn; Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho ông Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và ông Lê Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc, Phan Tử Giang - Phó Tổng Giám đốc và Vũ Đào Minh - Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí Petrovietnam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tập đoàn khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thực hiện nghi thức khởi động Chương trình STEM Innovation Petrovietnam - Kiến tạo tương lai xanh.

Đây là dự án giáo dục quy mô lớn, hướng tới nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục, hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ có kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn mới. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2025, Petrovietnam sẽ triển khai tại mỗi tỉnh/thành phố 3 phòng học STEM điển hình, kết nối liên thông giữa các địa phương và kết nối quốc tế, trước tiên với hệ thống giáo dục - đào tạo của Singapore.